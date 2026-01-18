HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ trưởng kêu gọi Hải quân Mỹ hãy chiến đấu ngay lập tức

Sao Đỏ |

Bộ trưởng John Phelan cho biết Hải quân Mỹ phải hành động và chấp nhận rủi ro ngay bây giờ như thể Hoa Kỳ đang trong tình trạng chiến tranh.

Quan chức này cho biết, Hải quân phải ưu tiên tốc độ và khả năng sẵn sàng ứng phó với rủi ro để đảm bảo Hoa Kỳ luôn sẵn sàng cho các cuộc xung đột vũ trang quốc tế.

Ông Phelan đã chỉ ra một số thực tiễn "ngớ ngẩn" mà bản thân quan sát được tại các xưởng đóng tàu của Mỹ, bao gồm nhà vệ sinh và khu vực kho chứa nằm cách xa hàng trăm mét so với vị trí của thợ hàn, và việc đỗ xe kém thuận tiện cho công nhân muốn đến văn phòng.

Bộ trưởng Hải quân cũng bị sốc khi đến thăm một trong những cơ sở sản xuất tên lửa của Mỹ, rộng hơn 23.000 mét vuông, nơi chỉ có 18 người làm việc vào buổi sáng.

"Chúng ta phải hành động như thể mỗi cuối tuần đều đang chơi bóng đá với Miami hoặc Indiana", Bộ trưởng Hải quân Mỹ nói.

Theo ông Phelan, xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào, vì vậy cách diễn đạt “Tôi muốn” trong ngữ cảnh này thể hiện thái độ rất thiếu quan tâm đến thực tế đang diễn ra.

Hải quân Mỹ bị nhận xét đang suy giảm sức mạnh đến mức nghiêm trọng.

Trong diễn biến khác, Hải quân Mỹ đã công bố kế hoạch giải quyết vấn đề rỉ sét trên các tàu của mình, điều đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Donald Trump vào tháng 2 năm 2025.

"Chúng ta biết cần phải làm gì, nhưng chúng ta lại chọn không làm điều đó", ông Mark Lattner - Giám đốc Văn phòng Bảo đảm Tính toàn vẹn và Hiệu suất Tàu của Hải quân, cho biết.

Theo ông Lattner, kế hoạch này bao gồm cả những giải pháp đơn giản và phức tạp hơn. Cụ thể, quan chức trên đề xuất sử dụng rộng rãi sơn polysiloxane, loại sơn "ban đầu được phát triển như một loại sơn chống vẽ bậy; nó rất bền, là một loại sơn rất tốt và dễ lau chùi".

"Có lẽ chỉ cần lắp đặt một hệ thống thoát nước tốt trên tàu để dẫn nước ra xa khỏi mạn tàu là đủ," người quản lý nói.

Ông Lattner cũng đề xuất sử dụng các vật liệu ít bị ăn mòn hơn, đặc biệt là composite trong việc đóng tàu. Một giải pháp khác đó là giảm khối lượng công việc cho thủy thủ bằng cách sử dụng sơn một thành phần và giảm thiểu sai sót.

Theo Defense News
Ông Lý Hiển Long vừa khẳng định 1 điều về Việt Nam: "Tôi tin Việt Nam sẽ thành công"
Tags

Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại