Bộ trưởng kêu gọi Hải quân Mỹ hãy chiến đấu ngay lập tức

Quan chức này cho biết, Hải quân phải ưu tiên tốc độ và khả năng sẵn sàng ứng phó với rủi ro để đảm bảo Hoa Kỳ luôn sẵn sàng cho các cuộc xung đột vũ trang quốc tế.

Ông Phelan đã chỉ ra một số thực tiễn "ngớ ngẩn" mà bản thân quan sát được tại các xưởng đóng tàu của Mỹ, bao gồm nhà vệ sinh và khu vực kho chứa nằm cách xa hàng trăm mét so với vị trí của thợ hàn, và việc đỗ xe kém thuận tiện cho công nhân muốn đến văn phòng.

Bộ trưởng Hải quân cũng bị sốc khi đến thăm một trong những cơ sở sản xuất tên lửa của Mỹ, rộng hơn 23.000 mét vuông, nơi chỉ có 18 người làm việc vào buổi sáng.

"Chúng ta phải hành động như thể mỗi cuối tuần đều đang chơi bóng đá với Miami hoặc Indiana", Bộ trưởng Hải quân Mỹ nói.

Theo ông Phelan, xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào, vì vậy cách diễn đạt “Tôi muốn” trong ngữ cảnh này thể hiện thái độ rất thiếu quan tâm đến thực tế đang diễn ra.

Hải quân Mỹ bị nhận xét đang suy giảm sức mạnh đến mức nghiêm trọng.

Trong diễn biến khác, Hải quân Mỹ đã công bố kế hoạch giải quyết vấn đề rỉ sét trên các tàu của mình, điều đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Donald Trump vào tháng 2 năm 2025.

"Chúng ta biết cần phải làm gì, nhưng chúng ta lại chọn không làm điều đó", ông Mark Lattner - Giám đốc Văn phòng Bảo đảm Tính toàn vẹn và Hiệu suất Tàu của Hải quân, cho biết.

Theo ông Lattner, kế hoạch này bao gồm cả những giải pháp đơn giản và phức tạp hơn. Cụ thể, quan chức trên đề xuất sử dụng rộng rãi sơn polysiloxane, loại sơn "ban đầu được phát triển như một loại sơn chống vẽ bậy; nó rất bền, là một loại sơn rất tốt và dễ lau chùi".

"Có lẽ chỉ cần lắp đặt một hệ thống thoát nước tốt trên tàu để dẫn nước ra xa khỏi mạn tàu là đủ," người quản lý nói.

Ông Lattner cũng đề xuất sử dụng các vật liệu ít bị ăn mòn hơn, đặc biệt là composite trong việc đóng tàu. Một giải pháp khác đó là giảm khối lượng công việc cho thủy thủ bằng cách sử dụng sơn một thành phần và giảm thiểu sai sót.