Bộ trưởng GD&ĐT: Sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí từ năm học 2028-2029

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, từ năm học 2028-2029, học sinh sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa và được cung cấp miễn phí, sớm hơn 1 năm so với lộ trình.

Phát biểu làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, sáng 31/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ đã ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ chương trình giáo dục và sách giáo khoa theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Cung cấp miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029

Theo lộ trình, trong năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thành việc sửa đổi chương trình giáo dục phổ thông. Trong năm 2027, Bộ hoàn thành sửa đổi, hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029.

“ Theo chỉ đạo của Thủ tướng, sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí cho học sinh từ năm học 2028-2029, sớm hơn một năm so với nghị định của Chính phủ ”, ông Hoàng Minh Sơn nói.

Liên quan đến thi cử, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đánh giá, rà soát những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Mục tiêu được tư lệnh ngành Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh là vừa nâng cao chất lượng thi cử, vừa kiểm soát hành vi gian lận, tiêu cực.

“ Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tham mưu Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập ”, Bộ trưởng thông tin.

Về cơ sở vật chất, trường lớp, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên và trang thiết bị dạy học, nhất là trong bối cảnh ngành giáo dục hướng tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông và tương đương theo tinh thần Nghị quyết 71 và Luật Giáo dục mới.

“ Bảo đảm đủ trường, đủ lớp và đủ giáo viên là yêu cầu số một. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo danh mục ban hành kèm Chương trình giáo dục phổ thông ”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Đối với chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, ông Hoàng Minh Sơn cho biết đã triển khai và đưa vào khai trương 108 trường. Giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi đánh giá hiệu quả giai đoạn một, đồng thời nghiên cứu mở rộng tới các địa bàn khó khăn, không chỉ riêng khu vực biên giới.

Liên quan đến đội ngũ nhà giáo, ông Hoàng Minh Sơn cho hay, sau quá trình sắp xếp vừa qua, gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục đã được chuyển sang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, qua đó góp phần giảm tình trạng thiếu giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã hướng dẫn các địa phương khẩn trương sắp xếp đội ngũ nhà giáo, thực hiện điều chuyển, luân chuyển giáo viên giữa các địa bàn nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Bộ đang chuẩn bị ban hành thông tư điều chỉnh định mức đội ngũ nhà giáo và trường lớp.

Các địa phương được yêu cầu thống kê đầy đủ, chính xác số lượng giáo viên, cập nhật lên cơ sở dữ liệu toàn ngành. Đây sẽ là căn cứ để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế, phục vụ công tác tuyển dụng giáo viên trong thời gian tới.

Về đề xuất ký hợp đồng với nghệ sĩ, huấn luyện viên tham gia hoạt động giáo dục, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ đã có văn bản hướng dẫn. Việc triển khai và xây dựng chế độ, chính sách phù hợp thuộc thẩm quyền của địa phương.

Sẽ sửa quy định về phòng, chống bạo lực học đường

Một nội dung khác được Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề cập là bảo đảm an toàn trường học, trong đó có an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực học đường và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định việc cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú, dự kiến ban hành trong thời gian tới.

Đối với bạo lực học đường và nguy cơ trẻ em tiếp xúc với những nội dung độc hại trên mạng, Bộ trưởng cho hay Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện văn bản pháp luật nhằm tăng cường bảo vệ học sinh trên môi trường mạng.

Trong đó, các quy định cần làm rõ trách nhiệm của những bên liên quan, đặc biệt là nhà mạng và các đơn vị cung cấp dịch vụ trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 80/2017 (quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường).

Việc sửa đổi nhằm hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, xử lý bạo lực học đường, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của nhà trường, chính quyền địa phương, gia đình và các bên liên quan.

“ Mục tiêu không chỉ là bảo vệ học sinh mà còn bảo đảm kỷ cương trong trường học ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về đào tạo nguồn nhân lực, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai nhiều đề án nhằm nâng cao chất lượng, đồng thời chuyển dịch cơ cấu nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 179 về chính sách học bổng đối với sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, tạo ra tác động rất lớn để thu hút học sinh, sinh viên học vào các ngành học này.

Đối với kiến nghị về đặt hàng đào tạo nhân lực ngành công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, Bộ trưởng cho biết, đây cũng là lĩnh vực có thể được xem xét hỗ trợ theo chính sách học bổng dành cho các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt.

Ngoài ra, cơ chế đặt hàng đào tạo cho phép các bộ, ngành, địa phương xác định nhu cầu nhân lực thực tế để đặt hàng đào tạo trong những lĩnh vực then chốt, chiến lược.