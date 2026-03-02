Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth: Mỹ không tấn công Iran để thay đổi chế độ

Theo CNN, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các cuộc tấn công của Washington nhằm vào Iran không hướng tới mục tiêu thay đổi chế độ, dù ông thừa nhận ban lãnh đạo tại quốc gia này đã có sự thay đổi.

Ông tuyên bố các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sẽ không dẫn tới một “cuộc chiến tranh không hồi kết", đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của Washington là phá hủy năng lực tên lửa, lực lượng hải quân và các cơ sở hạ tầng an ninh then chốt của Tehran.

“Đây không phải là một cuộc chiến lật đổ chế độ theo đúng nghĩa, nhưng chế độ chắc chắn đã thay đổi và thế giới trở nên tốt đẹp hơn nhờ điều đó”, ông nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, diễn ra tại Lầu Năm Góc ngày 2/3. (Nguồn: CNN)

Bên cạnh đó, ông cho biết Mỹ đang tiến hành các đòn tấn công với độ chính xác cao và sức mạnh áp đảo.

“Chúng tôi đánh trúng mục tiêu một cách chính xác, mạnh mẽ và không hề do dự”, ông nói.

Tuy vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại có những phát biểu mang hàm ý ủng hộ sự thay đổi chính trị tại Iran. Trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân Iran sau các cuộc không kích, ông kêu gọi họ “nắm lấy quyền kiểm soát vận mệnh của mình” và hướng tới một tương lai thịnh vượng.

“Nước Mỹ đang đứng về phía các bạn với sức mạnh áp đảo và hỏa lực hủy diệt. Đây là thời điểm để các bạn nắm lấy vận mệnh của mình và mở ra một tương lai thịnh vượng, huy hoàng" , ông Trump nói.

Bộ trưởng Hegseth cũng khẳng định Mỹ không phải bên khơi mào xung đột, cho rằng Iran đã tiến hành một “cuộc chiến đơn phương” chống lại Washington trong nhiều thập kỷ qua.

“Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến này, nhưng dưới thời Tổng thống Trump, chúng tôi đang kết thúc nó” , ông Hegseth nói thêm.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đồng thời cho biết hiện không có lực lượng Mỹ nào hiện diện trên bộ tại Iran. Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng kịch bản này có thể xảy ra trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh sẽ không công khai những phương án mà Washington có thể cân nhắc.

Tính đến lúc này, 4 binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng, 18 người bị thương trong các đợt tấn công trả đũa của Iran.

Tiêm kích Mỹ rơi tại Kuwait.

Cũng tại buổi họp báo, Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - cho biết các đòn tấn công đã giúp Washington thiết lập “ưu thế trên không" trước Iran.

Ông nhấn mạnh các cuộc không kích được thực hiện nhanh chóng, chính xác và áp đảo, qua đó tăng cường khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ và cho phép họ tiếp tục hoạt động trên không phận Iran.

“Tác động từ các đòn tấn công nhanh chóng, chính xác và áp đảo này đã giúp chúng tôi thiết lập ưu thế trên không tại một số khu vực. Ưu thế trên không đó không chỉ tăng cường khả năng bảo vệ lực lượng của chúng tôi mà còn cho phép họ tiếp tục các hoạt động trên không phận Iran” , tướng Caine nói với các phóng viên.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc. (Ảnh: Reuters)

Tướng Caine cũng cho biết Mỹ đang tiếp tục điều thêm quân tới khu vực. Lực lượng tăng cường bao gồm hàng nghìn binh sĩ thuộc nhiều quân chủng, hàng trăm tiêm kích thế hệ 4 và 5, hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu, cùng các nhóm tác chiến tàu sân bay Lincoln và Ford.

Theo ông, toàn bộ chiến dịch được hỗ trợ bởi hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát hiện đại. Việc điều động lực lượng vẫn đang diễn ra, và ông Brad Cooper - Tư lệnh CENTCOM - dự kiến tiếp nhận thêm quân ngay trong ngày.

Trước đó, CNN đưa tin Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông trong nhiều tuần. Theo tướng Caine, các biện pháp này nhằm khiến Iran “choáng váng và rối loạn”, làm suy giảm khả năng quan sát, phối hợp và phản ứng hiệu quả của nước này.

Chưa định ngày dừng chiến dịch

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết thời gian các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran có thể kéo dài bao lâu vẫn chưa được ấn định rõ ràng. Ông từ chối nêu cụ thể quân đội Mỹ sẽ tham chiến trong bao lâu. Ông cho biết Tổng thống Donald Trump là người có toàn quyền quyết định thời gian diễn ra chiến dịch.

““Tổng thống Trump có toàn quyền quyết định chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu - có thể hai tuần, bốn tuần hay sáu tuần. Thời gian có thể được rút ngắn hoặc kéo dài tùy theo tình hình. Chúng tôi sẽ thực hiện các mục tiêu theo chỉ đạo của Tổng thống, và ông ấy đã chứng minh mình có thể làm được những điều mà không phải tổng thống nào cũng làm được" , Bộ trưởng Hegseth cho biết.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (phải) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, tổ chức một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 2/3. (Nguồn: CNN)

Ông Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, nhấn mạnh chiến dịch Mỹ - Israel sẽ tiếp tục cho đến khi Tổng thống cho rằng mọi mục tiêu đã hoàn tất. Tuy nhiên, đến nay các mục tiêu cụ thể vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Bản thân ông Trump trước đó cũng đưa ra nhiều mốc thời gian khác nhau, cho rằng xung đột có thể kéo dài khoảng bốn đến năm tuần.

Khi được hỏi về kế hoạch rút quân, ông Hegseth gần như tránh trả lời trực tiếp. Ông chỉ khẳng định nhiệm vụ của binh sĩ Mỹ là “rất rõ ràng” và đang được thực hiện quyết liệt.

“Nhiệm vụ của các quân nhân chúng ta là hoàn toàn rõ ràng, và họ đang thực hiện nhiệm vụ đó một cách quyết liệt ngay lúc này” , ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đồng thời cho biết Washington đã lên đầy đủ kế hoạch và hệ thống chỉ huy, bao gồm các tướng lĩnh và Tư lệnh Tư lệnh CENTCOM, ông Brad Cooper, đang điều hành chiến dịch một cách thận trọng. Tuy vậy, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không công khai trước truyền thông việc chiến dịch có thể kéo dài bao lâu.