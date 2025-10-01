Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ chỉ trích những tướng lĩnh 'béo phì'

Ông Hegseth đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp ở Quantico (bang Virginia), trước các tướng lĩnh và đô đốc hàng đầu của Mỹ - những người vừa được triệu tập từ khắp nơi trên thế giới mà không có lời giải thích rõ ràng nào về mục đích cuộc gặp.

Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của các tiêu chuẩn về ngoại hình quân nhân, tuyên bố “thời đại của vẻ ngoài thiếu chuyên nghiệp đã qua, sẽ không còn những người râu ria nữa”.

Ông cũng chỉ trích cái mà ông gọi là "hàng thập kỷ suy thoái" do các chính sách thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập trong quân đội Mỹ gây ra. “Những nhà lãnh đạo thiếu hiểu biết đã đặt sai hướng la bàn, và chúng ta đã lạc lối. Chúng ta đã trở thành Bộ Thức tỉnh. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa”, ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trước các chỉ huy quân đội. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng bảo vệ việc sa thải các sĩ quan chỉ huy, bao gồm cả một vị tướng hàng đầu là người da màu, và một đô đốc hàng đầu là phụ nữ. Ông nói rằng những người bị sa thải là một phần của “nền văn hóa lệch lạc”, và hứa sẽ có những thay đổi sâu rộng về cách xử lý các khiếu nại phân biệt đối xử, cách điều tra các cáo buộc sai trái tại Lầu Năm Góc.

"Nếu những lời tôi nói hôm nay khiến các bạn buồn lòng, thì các bạn nên làm một điều danh dự là từ chức", ông Hegseth nói. "Nhưng tôi biết đại đa số các bạn cảm thấy ngược lại. Những lời này khiến các bạn cảm thấy tràn đầy lòng tin".

Các tướng lĩnh quân đội Mỹ tại cuộc họp. (Ảnh: Reuters)

Khán phòng nơi diễn ra cuộc họp chật kín các quan chức cấp cao mặc đồng phục, ngồi trước một sân khấu có treo quốc kỳ Mỹ cỡ lớn, và các tấm biển ghi dòng chữ: "Sức mạnh Phục vụ Nước Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tại sự kiện vào cuối ngày 30/9.

Khi lên đường đến cuộc họp, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông có thể sẽ sa thải các chỉ huy quân đội ngay lập tức nếu cảm thấy không hài lòng.

Mở đầu bài phát biểu, ông Trump nói đùa: "Nếu các vị không thích những gì tôi đang nói, các vị có thể rời khỏi phòng, tất nhiên rồi, cấp bậc của các vị sẽ mất, tương lai của các vị cũng sẽ mất”.

Sau đó, ông phát biểu một cách nồng nhiệt về quân đội, ca ngợi sức mạnh của tàu ngầm hạt nhân Mỹ, việc thành lập Lực lượng Không gian của quân đội Mỹ và những thành công gần đây trong việc tuyển quân.

"Tôi ủng hộ các vị. Với tư cách là tổng thống, tôi ủng hộ các vị 100%", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Reuters)

Lầu Năm Góc đã trải qua tám tháng thay đổi mạnh mẽ kể từ khi ông Trump nhậm chức. Điều đó dẫn đến suy đoán, rằng cuộc họp có thể không chỉ nhằm mục đích xốc lại tinh thần quân đội, mà còn bao gồm các cuộc thảo luận về việc cắt giảm sĩ quan cấp cao và cải tổ các ưu tiên quốc phòng của Mỹ.

"Không ai có thể đoán trước điều gì sẽ được thảo luận”, một quan chức Mỹ giấu tên nói về chương trình nghị sự của cuộc họp.

Các lãnh đạo quân đội tham dự cuộc họp sẽ chịu sự giám sát của công chúng về bất kỳ phản ứng nào đối với những bình luận công khai của ông Trump, người thường xuyên lôi kéo quân đội vào các vấn đề chính trị.

Theo quy định, quân đội Mỹ có nghĩa vụ phi chính trị, trung thành với Hiến pháp Mỹ và độc lập với bất kỳ đảng phái hay phong trào chính trị nào.

Phát biểu với Reuters hôm 28/9, ông Trump mô tả đây là cuộc họp “của tinh thần đồng đội”.

"Tôi muốn nói với các vị tướng rằng chúng ta yêu quý họ, họ là những chỉ huy đáng kính, họ mạnh mẽ, cứng rắn, thông minh và giàu lòng trắc ẩn", ông Trump nói. "Đó là tất cả những gì chúng ta cần, tinh thần đồng đội”.