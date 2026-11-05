Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth sẽ là "dê tế thần" đầu tiên sau thất bại ở bầu cử giữa kỳ?

"Có lẽ ông ấy cũng biết mình sắp 'tiêu' đời", quan chức giấu tên thuộc chính quyền chia sẻ với CNN.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth thành "dê tế thần"?

Một quan chức cho biết Bộ trưởng chiến tranh Hegseth dường như hiểu rằng thời gian tại vị của mình đang đếm ngược, sau khi Đảng Cộng hòa chịu thất bại lớn trong bầu cử giữa kỳ.

Nhận định này xuất hiện trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang tìm kiếm người chịu trách nhiệm cho việc mất quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Trong khi đó, ông Hegseth đang đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng tăng liên quan đến vai trò của ông trong cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump với Iran.

Theo CNN, một số thành viên Đảng Cộng hòa tin rằng ông Hegseth đã thuyết phục ông Trump phát động chiến dịch quân sự mà không chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hệ quả đi kèm. Một số người hiện coi Bộ trưởng Quốc phòng là đối tượng tiềm năng để đổ lỗi cho kết quả bầu cử, dù ông Trump vẫn tiếp tục ủng hộ ông.

Nếu Tổng thống thực sự muốn tìm người chịu trách nhiệm, thì đó chính là Pete Hegseth, một thành viên Đảng Cộng hòa thân cận với Nhà Trắng nói với CNN. "Ngay từ đầu, Pete đã đưa ra những thông tin không trung thực hoặc sai lệch", người này nói.

Bộ trưởng chiến tranh Hegseth

Ông Hegseth cũng có thể đối mặt với một cuộc bỏ phiếu luận tội ngay trong tuần tới.

Nhiều nguồn tin chia sẻ rằng Hegseth là ứng viên hàng đầu cho việc bị cách chức sau thất bại vừa qua. Một phần lý do là vì sau khi quyền lực chuyển giao vào tháng 1 tới, Tổng thống Trump sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc được Thượng viện phê chuẩn cho một người thay thế.

Một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng chắc chắn đang muốn loại bỏ ông Hegseth nhưng vẫn chưa chắc chắn.

Một nhân vật khác trong nội bộ của ông Trump cho biết Tổng thống đang tham khảo ý kiến từ nhiều phía về việc nên xử lý trường hợp của Hegseth như thế nào.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhận được sự ủng hộ từ nhóm cử tri bảo thủ, nhưng ông cũng không thể chối bỏ trách nhiệm đáng kể đối với cuộc chiến – một yếu tố mà cả Tổng thống Trump lẫn Phó Tổng thống Vance đều cho là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thất bại áp đảo, do hệ quả là giá năng lượng tăng vọt và lạm phát leo thang.

Lối thoát cho ông Hegseth

Lối thoát an toàn nhất cho cựu gương mặt của đài Fox News này lại là chuyển sang Thượng viện, thông qua việc nhận được sự ủng hộ từ Thống đốc đắc cử bang Tennessee, bà Martha Blackburn, để tiếp quản chiếc ghế mà bà để lại.

Tuy nhiên, ông Hegseth đã bác bỏ phương án này, ngay cả khi Tổng thống Trump đang thảo luận với các đồng minh về việc liệu có nên thay thế ông hay không.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump tại Bộ Chiến tranh, bất chấp những lời đe dọa về các cuộc "săn phù thủy" dàn dựng từ phía đảng Dân chủ, đồng thời khẳng định Bộ trưởng Hegseth cam kết 100% sẽ tiếp tục lãnh đạo Bộ cho đến khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc.

Ông Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth

Ông Trump đã bác bỏ những đồn đoán ngày càng tăng về tương lai của ông Hegseth. Chia sẻ với các phóng viên hôm thứ Tư 4/11, ông Trump khẳng định Hegseth đang "làm rất tốt công việc của mình" và ông không có ý định sa thải vị quan chức này; đồng thời nói thêm rằng Hegseth "sẽ rất được lòng mọi người" nếu chọn cách tìm kiếm một vị trí tại Thượng viện.

Đáng chú ý, ông Trump từng sử dụng cách diễn đạt tương tự khi dành lời khen ngợi cho cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, ngay trước khi quyết định sa thải họ trong năm nay.