Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Hiệu lực bảo vệ của vắc-xin COVIVAC rất tốt'

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong thời gian qua, các nhà khoa học Việt Nam coi sản xuất vắc-xin tại Việt Nam là vấn đề mấu chốt. Bộ Y tế đã chỉ đạo sâu sát, làm sao sớm phát triển vắc-xin chủ động.

Cùng một lúc vừa đặt mua, vừa phát triển vắc-xin là do hiện nay vắc-xin trên toàn cầu mức độ bảo vệ chỉ khoảng từ 6 tháng -1 năm. Đồng thời do biến chủng nhiều nên hiệu lực bảo vệ của vắc-xin chỉ trong thời gian nhất định.

“Vì vậy phải xác định luôn luôn chủ động về vắc-xin, coi đây là vấn đề an ninh, sức khỏe thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe của người dân.

Do đó, một mặt Bộ Y tế thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và một mặt làm sao tăng cường đàm phán, tiếp cận được nguồn vắc-xin thật nhanh để đáp ứng nhu cầu trước mắt phòng chống dịch bệnh”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Tiêm thử nghiệm vắc-xin made in Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Đánh giá về những lợi thế của Viện Vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) khi tiến hành nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm vắc-xin COVIVAC, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay đây là nghiên cứu đa trung tâm và quốc tế.

Trước đây các nhà chuyên môn đánh giá tiền lâm sàng trong nước nhưng vắc-xin COVIVAC của IVAC đã không chỉ đánh giá ở Việt Nam mà còn ở Mỹ, Ấn Độ.



“Các kết quả thử nghiệm tại các trung tâm đều đồng nhất, cho thấy vắc-xin có hiệu quả”, Bộ trưởng thông tin. Vắc-xin COVIVAC được phát triển trên dây chuyền công nghệ và nhà máy vắc-xin đã có sẵn trong nước và làm chủ hoàn toàn công nghệ.

Khi đánh giá tiền lâm sàng và những thử nghiệm, Bộ trưởng khẳng định hiệu lực bảo vệ của vắc-xin COVIVAC rất tốt.

“Chúng tôi tự tin, ngoài vắc-xin của Nanogen đang được thử nghiệm giai đoạn 2 thì vắc-xin COVIVAC của IVAC được coi là vắc-xin tiềm năng trong công cuộc ứng phó đại dịch COVID-19”, Bộ trưởng nói, đồng thời thông tin tới đây, Việt Nam sẽ thử nghiệm lâm sàng vắc-xin thứ 3 của Việt Nam do các nhà khoa học của Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH - Bộ Y tế) sản xuất.

Bộ trưởng tin tưởng với những vắc-xin sản xuất trong nước, Việt Nam có thể chủ động được, bảo đảm nguồn cung, bảo đảm an ninh y tế và sẵn sàng phục vụ cho đại dịch. Đây là nền tảng để Việt Nam có thể chủ động được với các đại dịch trong tương lai.

Đối với vắc-xin nhập khẩu của AstraZeneca, trong đó 117.000 liều vừa về đến Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin: “Theo quy định, Bộ Y tế đang cùng với Bộ Thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc đánh giá toàn bộ chất lượng lô xuất xưởng này.

Do đó, có thể thời gian tiêm sẽ chậm hơn so với dự kiến ban đầu, tuy nhiên nguyên tắc chung là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và hiệu quả sử dụng vắc-xin với người dân. Các bước đi của Bộ Y tế rất thận trọng, chắc chắn. Vắc-xin được đưa ra tiêm chủng phải được kiểm nghiệm, đảm bảo an toàn mặc dù được cấp phép trong tình trạng khẩn cấp”.

Hiện nay các vắc-xin COVID-19 được cấp phép trong tình trạng khẩn cấp. Trong đó, nhiều nhất là vắc-xin của Pfizer đã được cấp phép sử dụng tại 66 quốc gia, sau đó là vắc-xin của AstraZeneca tại 50 nước và vắc-xin của Công ty Moderna (Mỹ) tại 28 quốc gia.

Vắc-xin AstraZeneca được Việt Nam nhập về là một trong 2 vắc-xin được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép trên phạm vi toàn cầu. Đây là cơ quan lớn nhất về mặt chuyên môn đánh giá về độ an toàn sử dụng trong tình trạng khẩn cấp.

“Hiệu lực, mức độ bảo vệ của vắc-xin này khá tốt, sau mũi 1 là 76%, sau mũi 2 là 81%. Điều quan trọng là 100% các trường hợp được tiêm vắc-xin này được bảo vệ không tiến triển nặng hơn, tức là có thể có trường hợp mắc nhưng không nặng lên, không tử vong”- Bộ trưởng nói.