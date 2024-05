Chào mừng Đại sứ Thomas Gass đến làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác tích cực của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam và của ngài Đại sứ, đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hai nước Việt Nam - Thụy Sĩ nói chung, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Thụy Sĩ nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Thomas Gass tại buổi tiếp

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Thụy Sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; sớm xúc tiến khả năng đàm phán các hiệp định song phương về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù; thiết lập cơ chế hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, thông tin tội phạm, phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước (tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người…).

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm Đại sứ Thomas Gass

Đồng thời, nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật của hai bên trong đó có đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phát hiện kiểm tra hộ chiếu, giấy tờ giả, chống xuất nhập cảnh bất hợp pháp, kỹ năng phân tích, xử lý thông tin. Tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên. Cùng nhau đóng góp tích cực và hiệu quả vào các cơ chế hợp tác đa phương tại Liên hợp quốc, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL).

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thụy Sỹ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, xây dựng nguồn lực, tổ chức hội thảo, tập huấn phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, an ninh mạng, khủng bố, ma túy; chia sẻ thông tin phòng, chống khủng bố và hỗ trợ huấn luyện đào tạo nâng cao cho lực lượng an ninh trên không của Việt Nam; giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định làm ăn, sinh sống hợp pháp tại Thụy Sỹ để có những đóng góp tích cực vào việc phát triển đất nước Thụy Sỹ và phát huy vai trò cầu nối, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa nhân dân hai nước…

Toàn cảnh buổi tiếp

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Thomas Gass nhấn mạnh, các cơ quan chức năng Thụy Sĩ luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với Bộ Công an Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở mỗi nước. Đại sứ khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Thụy Sĩ và Việt Nam nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Thụy Sĩ nói riêng ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.