Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được thăng quân hàm Đại tướng

Chiều 20/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm phát biểu bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã quan tâm giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng vũ trang cách mạng.

Thay mặt các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, Đại tướng Lương Tam Quang hứa với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang:

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng, Nhà nước; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Khắc ghi và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo làm tướng, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; nêu cao và giữ vững phẩm chất cách mạng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lơi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đóng góp của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, để mọi người dân được sống hạnh phúc, an tâm trong môi trường an ninh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau; đóng góp xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Không ngừng chăm lo, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đến năm 2025 tinh gọn, mạnh, đến năm 2030 thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tỉnh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.