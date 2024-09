Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm cục trưởng, phó giám đốc công an tỉnh

Chiều 29/8, tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD), Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Công an Nhân dân tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD; Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng cho Thiếu tướng Trần Văn Thiện. Ảnh: Báo CAND

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm tặng hoa chúc mừng Trung tướng Lê Minh Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Báo CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm chúc mừng Trung tướng Lê Minh Hùng và Thiếu tướng Trần Văn Thiện; khẳng định, Trung tướng Lê Minh Hùng dù ở cương vị công tác nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tích của Cục và Bộ Công an.

Giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị đồng chí cần phát huy những thành quả đã đạt được thời gian qua, cùng với tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm được lãnh đạo Bộ giao trong năm 2024.

Trước đó vào chiều 27/8, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố Q uyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Đăng Khoa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (PX 01) Công an tỉnh Lạng Sơn , đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lê Đăng Khoa (bìa phải).

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lê Đăng Khoa.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu ghi nhận, đánh giá cao Thượng tá Lê Đăng Khoa là người trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm, cống hiến trong lực lượng công an, đồng thời mong muốn tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, sở trường công tác, cùng với tập thể đơn vị xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Lê Đăng Khoa (quân phục trắng) nhận hoa chúc mừng của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Điều động, bổ nhiệm cán bộ ở công an 2 tỉnh

Trong tuần, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Hòa Bình , sáng 30/8, Công an tỉnh Hoà Bình tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Buổi lễ đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động đối với 7 đồng chí lãnh đạo các đơn vị. Cụ thể:

Điều động Đồng chí Thượng tá Phạm Quốc Việt, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Điều động Đồng chí Thượng tá Đậu Ngọc Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Điều động Đồng chí Thượng tá Vũ Anh Tài, Phó Trưởng Công an TP Hoà Bình giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Điều động Đồng chí Thượng tá Hà Tiến Hùng, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại.

Điều động Đồng chí Thượng tá Kiều Huy Toàn, Phó Trưởng Công an huyện Lương Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Hoà Bình.

Điều động Đồng chí Thượng tá Đinh Trường Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Lương Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hậu cần.

Điều động Đồng chí Thượng tá Trần Đức Toàn, Phó Trưởng phòng Hậu cần giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Lương Sơn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình trao quyết định cho các đồng chí được điều động

Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Đồng Nai , tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về việc điều động thượng tá Lê Vấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh.

Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định điều động bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đối với thượng tá Lê Vấn. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng thượng tá Lê Vấn được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ ở đơn vị công tác mới. Đồng thời, đề nghị thượng tá Lê Vấn tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.