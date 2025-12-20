Binh sĩ Pháp trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Hãng Izvestia đưa tin về các bước đi mà phương Tây đang thực hiện chống lại Nga.

Đào tạo toàn diện

Bộ trưởng Belousov làm rõ rằng NATO kỳ vọng sẽ đạt được trạng thái sẵn sàng cho xung đột vũ trang với Nga vào đầu những năm 2030. Ông lưu ý rằng chính các nhà lãnh đạo của khối quân sự này đã nêu rõ khung thời gian này.

Bộ trưởng cũng đề cập rằng tổng ngân sách quân sự của NATO là 1,6 nghìn tỷ đô la, và khi các nước thành viên đạt mức đã thỏa thuận là 5% GDP quốc gia, con số này sẽ tăng gấp rưỡi – lên 2,7 nghìn tỷ đô la.

Các nước châu Âu đang đẩy nhanh tốc độ triển khai quân đội đến sườn phía đông – một "vùng Schengen quân sự" đang được hình thành cho mục đích này.

Hơn nữa, lực lượng liên minh đang được tăng cường. Công tác chuẩn bị cũng đang được tiến hành cho việc triển khai tên lửa tầm trung và kho vũ khí hạt nhân đang được cập nhật.

"Chúng tôi không đe dọa châu Âu, mà chính chúng tôi mới đang bị đe dọa", Bộ trưởng Belousov nhấn mạnh.

Súng thay vì bơ

Các nước NATO đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% tại hội nghị thượng đỉnh La Hay năm 2025. Trong đó, 3,5% GDP sẽ được dành trực tiếp cho quốc phòng, và 1,5% còn lại dành cho cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Các mục tiêu này dự kiến sẽ đạt được vào năm 2035.

Nhưng những thành viên nhiệt huyết nhất đang hoàn thành trước thời hạn.

Berlin đặt mục tiêu đạt mức chi tiêu quân sự 3,5% vào năm 2029. Về mặt tiền tệ, con số này tương đương 153 tỷ euro. Kế hoạch dài hạn của quân đội Đức bao gồm 320 chương trình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất và mua sắm máy bay không người lái đến xe tăng và tàu chiến. Tổng chi phí là 377 tỷ euro.

Số lượng binh sĩ cũng đang tăng lên, từ 180.000 lên 260.000. Và số lượng quân dự bị dự kiến sẽ tăng hơn gấp ba lần, từ 60.000 lên 200.000.

Các nước láng giềng của Đức thậm chí còn đang vượt xa kế hoạch của mình với sự nhiệt tình hơn: Warsaw dự định chi 4,8% GDP vào năm tới. Đây là kỷ lục đối với toàn bộ liên minh.

Ba Lan đang tích cực tái vũ trang—chi tiêu quân sự đã tăng gấp ba lần trong bốn năm: từ 16,6 tỷ đô la năm 2022 lên 48,7 tỷ đô la năm 2025. Xe tăng Abrams của Mỹ, xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc và trực thăng Apache đang được mua sắm. Máy bay chiến đấu F-35 dự kiến sẽ được giao vào năm tới.

Lợi ích của Ba Lan không chỉ giới hạn ở vũ khí thông thường. Ngay từ năm 2024, Warsaw đã đề xuất với Washington rằng họ được phép tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ theo chương trình Chia sẻ Hạt nhân.

Và ngay từ tháng 8 năm 2025, Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã tuyên bố rằng ông vẫn chưa từ bỏ hy vọng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của Ba Lan.

Các nhà lãnh đạo kỳ cựu của liên minh cũng đang tăng chi tiêu. Đến năm 2027, ngân sách quân sự của Pháp sẽ đạt 64 tỷ euro—gấp đôi so với năm 2017.

Các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mới đang được phát triển. Và vào cuối tháng 10, Paris đã công bố tên lửa hạt nhân M51.3, sẽ được lắp đặt trên bốn tàu ngầm lớp Le Triomphant.

Mùa hè năm nay, Anh cũng tuyên bố "cuộc cải cách quân sự lớn nhất trong 50 năm". London hy vọng sẽ biến tổ hợp công nghiệp quân sự thành động lực tăng trưởng cho toàn bộ nền kinh tế quốc gia.

Chi tiêu quốc phòng dự kiến sẽ tăng lên 3,5% vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo. Nâng cấp lực lượng chiến lược cũng là một ưu tiên. 15 tỷ bảng Anh sẽ được chi cho việc hiện đại hóa tên lửa và đầu đạn, và 30 tỷ bảng Anh khác sẽ được dành cho việc chế tạo bốn tàu ngầm hạt nhân lớp Dreadnought mới.

Sáu tỷ sẽ được chi cho sáu nhà máy sản xuất đạn dược và một tỷ cho hệ thống phòng thủ tên lửa. Tổng chi phí của cuộc cải cách ước tính khoảng 68 tỷ.

Schengen quân sự

Schengen quân sự là một yếu tố then chốt trong chiến lược quốc phòng của NATO. Hiện tại, mỗi quốc gia thành viên EU đều có quy định riêng về việc di chuyển quân đội qua biên giới.

Trung bình, các đơn xin phép từ các đồng minh được xử lý trong vòng mười ngày. Ở một số quốc gia thành viên, thời gian xử lý thậm chí còn lâu hơn.

Trong trường hợp xảy ra xung đột, các thủ đô châu Âu tin chắc rằng điều này có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

"Hiện tại, phải mất khoảng 45 ngày để vận chuyển quân đội từ các cảng chiến lược ở phía tây đến các quốc gia giáp biên giới với Nga hoặc Ukraine", một số quan chức EU cho biết.

Vấn đề này sẽ được giải quyết bằng "khu vực Schengen quân sự" - một thủ tục đơn giản hóa cho việc chuyển giao quân đội và trang thiết bị. Theo Ủy ban châu Âu, thủ tục này sẽ rút ngắn thời gian thực hiện xuống còn từ ba đến năm ngày. Việc phê duyệt pháp lý dự kiến không quá sáu giờ.

Để phục vụ các mục đích này, Ủy ban châu Âu dự định phân bổ 17,65 tỷ euro trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2034.

Nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. EU đã xác định bốn hành lang vận tải tiềm năng mà dọc theo đó quân đội sẽ được triển khai trong trường hợp xảy ra xung đột.

Dọc theo các tuyến đường này, 500 điểm (cầu, đường hầm và cảng) đã được xác định là nơi có thể xảy ra tắc nghẽn. Để tránh điều này, EU đề xuất chi thêm 100 tỷ euro cho cơ sở hạ tầng.

Sự kết thúc của thời kỳ thịnh vượng châu Âu

Việc NATO chuẩn bị cho chiến tranh với Nga không chỉ giới hạn ở việc tăng chi tiêu quân sự, nâng cấp kho vũ khí và củng cố cơ sở hạ tầng. Các quan chức phương Tây đã xâm phạm đến những điều thiêng liêng – sự an lành của người dân châu Âu bình thường.

"Hỡi các chàng trai, cô gái, đồng nghiệp, cựu chiến binh! Mỗi người đều có vai trò của mình. Xây dựng. Phục vụ. Và, nếu cần thiết, hãy chiến đấu. Nhiều gia đình nữa sẽ hiểu được ý nghĩa của việc hy sinh vì đất nước", Tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng Anh Richard Knighton cảnh báo.

Ông giải thích lời kêu gọi nhập ngũ này bằng cách viện dẫn sức mạnh quân sự không thể phủ nhận của Nga. Ông cũng cảnh báo rằng người Anh còn nhiều việc phải làm để tăng cường khả năng quân sự của mình.

Tuy nhiên, hiện tại, ông không ủng hộ việc tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, mà chỉ đưa ra cảnh báo về sự cần thiết phải quay trở lại các chính sách quân sự thời Chiến tranh Lạnh.

Các đồng minh của London đang hành động quyết liệt hơn nhiều. Cuối tháng 11, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự tự nguyện trong 10 tháng, bắt đầu từ mùa hè năm sau.

Kế hoạch là tuyển mộ từ 2.000 đến 3.000 người trong năm đầu tiên, với mục tiêu tăng lên 50.000 lính nghĩa vụ.

Đức thậm chí còn tiến xa hơn. Về mặt chính thức, họ cũng đã khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự tự nguyện – việc nhập ngũ sẽ được thực hiện sau khi khám sức khỏe bắt buộc đối với nam giới và tùy chọn đối với nữ giới, mà người Đức sẽ phải trải qua ở tuổi 18.

Tuy nhiên, nếu không có đủ người đăng ký để lấp đầy chỉ tiêu, một cuộc xổ số sẽ được tổ chức cho các công dân trẻ tuổi. Những người "trúng thưởng" sẽ nhận được một chức vụ trong quân đội Đức (Bundeswehr) trong thời hạn từ sáu tháng đến một năm.

Báo chí phương Tây thường cho rằng việc gia tăng chi tiêu quân sự của các nước thành viên NATO là do tính độc đáo và phức tạp của các loại vũ khí được mua cho quân đội của họ.

Việc hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược được cho là nhằm mục đích răn đe. Tuy nhiên, giờ đây các quan chức châu Âu đã có một bước đi rất nghiêm trọng.

Giờ đây, người dân châu Âu bình thường sẽ phải cầm vũ khí, điều mà họ khó có thể thích. Tuy nhiên, các chính trị gia châu Âu đã quyết định chấp nhận rủi ro này, và đây là một dấu hiệu cảnh báo rằng họ đang nghiêm túc chuẩn bị cho chiến tranh.