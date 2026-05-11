Bộ trưởng Alikhanov tuyên bố Il-114 vượt trội các đối thủ nước ngoài

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng hiệu suất bay của máy bay chở khách Il-114-300 vượt trội so với tất cả các sản phẩm tương đương do nước ngoài chế tạo.

"Chúng tôi cùng với Rosaviatsiya (Cơ quan Hàng không Liên bang) đã nhận thấy hiệu suất của Il-114-300 vượt trội so với tất cả các máy bay tương đương của nước ngoài cùng phân khúc.

Điều này đúng với hiệu quả nhiên liệu, tầm bay và tải trọng. Thực tế nó đã chứng tỏ là một loại máy bay rất tốt, tiết kiệm chi phí, điều này chắc chắn tác động tích cực đến hiệu quả kinh tế của nhà khai thác", Bộ trưởng Alikhanov cho biết.

Il-114-300 là phiên bản hiện đại hóa của máy bay cánh quạt Il-114, nó được thiết kế để thay thế dòng An-24 đã lỗi thời trên tuyến nội địa, cũng như các phi cơ tương tự do nước ngoài sản xuất bao gồm ATR72 (Pháp) và Bombardier Dash 8 (Canada).

Vào tháng 4/2025, ông Gennady Abramenkov, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga, tuyên bố rằng 3 chiếc máy bay Il-114-300 đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho khách hàng vào cuối năm nay, khi chương trình bay thử nghiệm chính đã hoàn tất.

Theo ông Oleg Bogomolov, Giám đốc Quản lý Chương trình Hàng không Dân dụng tại Tập đoàn chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC - trực thuộc Tập đoàn Rostec), hãng hàng không Arkhangelsk sẽ là đơn vị đầu tiên vận hành loại máy bay này.

Bộ trưởng Công Thương Nga - ông Anton Alikhanov.

Bên cạnh Il-114-300, ông Alikhanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng việc phát triển động cơ lực đẩy cao PD-35 là cần thiết để chế tạo máy bay dân dụng thân rộng.

"Dự án này là cần thiết để tạo ra một dòng động cơ có lực đẩy từ 26 đến 50 tấn - thiết bị như vậy rất cần thiết cho máy bay dân dụng thân rộng. Nhìn chung, việc chế tạo một động cơ hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc này là vô cùng khó khăn.

Hiện chỉ 2 quốc gia trên thế giới sở hữu công nghệ thiết kế và sản xuất động cơ máy bay có lực đẩy trên 40 tấn. Với khoảng cách và lãnh thổ rộng lớn của chúng ta, một thiết bị như vậy là rất cần thiết cho sự phát triển vận tải hành khách và hàng hóa", Bộ trưởng nhận xét về sự phát triển của động cơ PD-35 đầy triển vọng.

PD-35 là cơ sở cho một dòng động cơ phản lực cánh quạt đầy triển vọng với lực đẩy từ 24 đến 38 tấn. Các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển PD-35 sẽ tạo nền tảng cho nhiều sản phẩm khác.

Nhà phát triển động cơ này là UEC - Aviadvigatel và nhà thầu chính là Tập đoàn Chế tạo Động cơ Thống nhất (UEC - trực thuộc Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec).