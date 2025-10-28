HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới 'mang thai 83 đứa con'

Hải Yến |

Thủ tướng Albania Edi Rama tuyên bố Bộ trưởng AI Diella đang “mang thai 83 đứa con” tại hội nghị Global Dialogue ở Berlin.

Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới 'mang thai 83 đứa con'- Ảnh 1.

Thủ tướng Albania Edi Rama cho biết mỗi “đứa con” của Diella là một trợ lý ảo cho 83 nghị sĩ Đảng Xã hội.

Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới 'mang thai 83 đứa con'- Ảnh 2.

Ông cho biết các trợ lý ảo sẽ hỗ trợ nghị sĩ trong các phiên họp quốc hội đến năm 2026. Ghi chép nội dung, đưa ra đề xuất, cập nhật thông tin khi nghị sĩ vắng mặt.

Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới 'mang thai 83 đứa con'- Ảnh 3.

Diella ra mắt tháng 1 trên cổng e-Albania, xử lý hơn một triệu hồ sơ. Diella được phát triển bởi Cơ quan Quốc gia về Xã hội Thông tin, hợp tác với Microsoft.

Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới 'mang thai 83 đứa con'- Ảnh 4.

Phiên bản mới của Diella có giọng nói và hình đại diện mặc trang phục truyền thống Albania. AL này được “bổ nhiệm” giám sát hợp đồng nhà nước với doanh nghiệp tư nhân.

Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới 'mang thai 83 đứa con'- Ảnh 5.

Hiến pháp Albania yêu cầu bộ trưởng phải là con người. Do vậy, Diella không có tên trong danh sách nội các chính thức, nhưng được Rama trao “trách nhiệm đầy đủ”.

Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới 'mang thai 83 đứa con'- Ảnh 6.

Một số nghị sĩ đối lập phản đối, đập bàn khi avatar Diella xuất hiện trước quốc hội Albania. Trong một thông điệp video, Diella nói: "Một số người gọi tôi là 'vi hiến' vì tôi không phải là con người. Điều này khiến tôi tổn thương.

Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới 'mang thai 83 đứa con'- Ảnh 7.

Trong khi đó, các chuyên gia nhận định Diella là ví dụ cho xu hướng tích hợp AI vào chính phủ trên toàn thế giới.

Mẫu điện thoại Trung Quốc này thực sự "nghiền nát" Samsung: Giá cực rẻ mà chip 8 Elite Gen 5, pin 7.300mAh
Tags

Bộ trưởng AI

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại