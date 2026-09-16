HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bố trẻ hát ru con chất giọng được ví như Quang Lê, bất ngờ với hình ảnh hơn 10 năm trước

Hải My
|

Đoạn clip một ông bố trẻ hát ru hai con sinh đôi bất ngờ viral MXH, nhiều người xuýt xoa vì giọng hát ngọt ngào, tình cảm và nhận xét nghe hao hao Quang Lê.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh ông bố trẻ hát ru hai con sinh đôi nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Bớt, chính chất giọng ngọt, dày và cách luyến láy khá đặc trưng của ông bố trẻ này lại khiến nhiều người nghe xong phải dành lời khen ngợi, thậm chí nghe đi nghe lại vài lần. Không những thế bên dưới đoạn clip, nhiều dân mạng còn bình luận cho rằng giọng hát của ông bố trẻ có màu sắc khá giống với ca Quang Lê.

Song, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra nhân vật trong clip không phải một gương mặt xa lạ mà chính là Trần Ngọc Duy - DUYBI, từng là Á quân Giọng Hát Việt Nhí 2013. Trước khi xuất hiện trong hình ảnh ông bố trẻ bế hai con hát ru, Trần Ngọc Duy từng là một trong những giọng ca nhí được chú ý nhất mùa đầu tiên của Giọng Hát Việt Nhí.

Clip: Ông bố trẻ hát ru con đang viral trên MXH, thu hút hơn 2 triệu lượt xem (Nguồn: @bentleybenson.tran)

Năm 2013, Trần Ngọc Duy (SN 2001, quê Hải Phòng) khi ấy mới 13 tuổi tham gia Giọng hát Việt nhí và về đội của huấn luyện viên Thanh Bùi. Cậu bé gây ấn tượng mạnh với giọng hát cao, giàu cảm xúc, đặc biệt qua phần trình diễn ca khúc “Gặp mẹ trong mơ”. Tiết mục từng khiến huấn luyện viên Hiền Thục và nhiều khán giả xúc động, đồng thời được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sau cuộc thi, Ngọc Duy không vội vàng hoạt động showbiz. Thay vào đó, anh nhận học bổng toàn phần tại Học viện âm nhạc do Thanh Bùi sáng lập, sau đó dành nhiều năm để học tập và trau dồi các kỹ năng từ thanh nhạc, vũ đạo đến sáng tác.

DUYBI từng là Á quân Giọng Hát Việt Nhí 2013, là học trò của Thanh Bùi (Ảnh: FBNV)

Suốt khoảng 10 năm, cái tên Trần Ngọc Duy gần như không xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Đến năm 2023, anh chàng mới chính thức trở lại với nghệ danh DUYBI, hoạt động với vai trò ca sĩ kiêm sáng tác nhạc. Khi ấy, diện mạo của cậu bé từng đội nón hip-hop trên sân khấu Giọng hát Việt nhí đã thay đổi khá nhiều, khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

DUYBI từng chia sẻ anh có khoảng thời gian dài để hoàn thiện bản thân trước khi trở lại với âm nhạc. Song, các sản phẩm của DUYBI không quá viral trên MXH, cộng đồng mạng cũng không còn nhắc nhiều đến danh xưng Á quân Giọng Hát Việt Nhí của anh chàng.

DUYBI hiện tại (Ảnh: FBNV)

Cho đến mới đây, ở tuổi 26, Trần Ngọc Duy lại xuất hiện với hình ảnh khiến khán giả bất ngờ. Từ một thí sinh nhí được kỳ vọng trong âm nhạc, anh đã có những năm tháng âm thầm học tập, trở lại với nghệ thuật khi trưởng thành và hiện tại đã là ông bố của 2 nhóc tỳ sinh đôi.

Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội của mình, DUYBI cũng không đăng tải quá nhiều hay tiết lộ về cuộc sống đời tư. Trên trang cá nhân của mình, anh chàng cho biết đang kinh doanh tiệm hoa tươi tại quê nhà. Ngoài ra, thỉnh thoảng DUYBI đăng tải một số hình ảnh cùng vợ và gia đình song vẫn rất kín tiếng. Còn trên TikTok, DUYBI chỉ đăng các đoạn clip hát, cover nhưng tần suất cũng không liên tục.

Tags

ru con

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại