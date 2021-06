Bồ tin đồn Đoàn Văn Hậu nói thẳng quan điểm khi bị so sánh với người yêu cũ: My biết My là ai, ở vị trí nào!

Với sự nổi tiếng "đỉnh chóp" của "chồng quốc dân" Đoàn Văn Hậu hiện tại thì mọi từ khóa xung quanh anh chàng đều có thể trở thành đề tài khiến dân mạng bàn luận rôm rả. Những bóng hồng xung quanh nam thần này đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Trong số đó, bồ tin đồn Doãn Hải My là gương mặt nhận được quan tâm hơn cả.



Trong suốt hành trình Văn Hậu cùng đội đội "chinh chiến" bên UAE, dù không thể đến sân theo dõi trực tiếp nhưng ở Việt Nam, Top 10 Hoa hậu Việt Nam không hề quên thể hiện rõ sự ủng hộ nhiệt tình dành cho "bạn trai tin đồn". Cô nàng thường xuyên thức đêm để xem thi đấu và không ngại đăng cả loạt story cổ vũ.

Mới đây, Doãn Hải My tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về chuyện "người yêu cũ". Cụ thể, một fan đã hỏi bồ tin đồn của Văn Hậu rằng cô nàng nghĩ sao về việc có người đem người cũ (của người yêu mình) ra so sánh với chính mình.

Trả lời thắc mắc này, Doãn Hải My cho biết riêng việc so sánh bản thân với người khác đã là hành động thừa thãi, khập khiễng và phi lý, huống hồ so sánh bản thân với người cũ.

"Mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt với vẻ đẹp, ưu điểm, khuyết điểm riêng cùng cách suy nghĩ, phong cách sống... riêng; chính những yếu tố đó tạo nên mình. Bản thân My không bao giờ so sánh My với bất kì ai khác, vì My biết My là ai, My ở vị trí nào, My có ưu điểm gì...

Và My cũng biết rằng mỗi người đều có cái đẹp của riêng họ. Vì thế nên việc so sánh này nọ là việc không thể - be different, be unique, be yourself and shine in your own way (cứ khác biệt, độc nhất, là chính mình và tỏa sáng theo cách của riêng bạn)", người đẹp HHVN 2020 viết.

Cô nàng có chia sẻ rất dài về vấn đề người yêu cũ của người yêu

Bồ tin đồn của Văn Hậu còn cho biết thêm cô nàng không để tâm, thậm chí thấy những lời gièm pha, bình luận, so sánh mất duyên và loan tin vô căn cứ với mình là khá nực cười: "Không ngờ tới thời đại này mà vẫn còn những người suy nghĩ thiển cận như vậy".

Dù chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng cặp đôi này đã để lộ kha khá hint hẹn hò trước đó

Ảnh: Tổng hợp