Bỏ thuốc sâu vào thức ăn, vợ hiệu trưởng có thể đối diện tội danh Giết người?

Ngày 24/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Thị Thi – nghi can trong vụ việc bữa ăn của học sinh trường THPT Chu Văn Thịnh bị trộn thuốc sâu để điều tra về hành vi gây tổn hại cho sức khoẻ người khác. Đây là sự việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm do đối tượng “suýt” bị gây hại là học sinh – thế hệ trẻ tương lai của đất nước và số người có thể bị gây hại là rất lớn.

Trường THPT Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn, Sơn La

Theo thông tin ban đầu, Hà Thị Thi là vợ của nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh. Chồng bà Thi mới được điều chuyển đi làm cấp phó của một trường khác cùng trong huyện Mai Sơn. Khoảng 05 năm trở lại đây, khi chồng còn là hiệu trưởng, bà Thi được giao là đầu mối nhập thực phẩm hàng hóa cho bếp ăn phục vụ học sinh bán trú của trường và không phải tham gia bất cứ công đoạn nấu nướng nào. Kể từ thời điểm năm học 2023 - 2024 chính thức bắt đầu, nhà trường không còn giao việc nhập hàng hóa, thực phẩm phục vụ bếp ăn bán trú của trường cho bà Thi; đồng thời, bà Thi cũng được giao tham gia các công đoạn nấu ăn cho học sinh như các nhân viên khác. Đến ngày 22/9/2023, thì xảy ra sự việc nêu trên nhưng rất may vụ việc được phát hiện sớm nên không có học sinh nào của trường bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Luật sư Lê Quốc Nghĩa (Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự -Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) nhận định, để xác định rõ tội danh và mức hình phạt mà đối tượng Hà Thị Thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì cần phải qua quá trình điều tra của Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhằm xác minh rõ động cơ, mục đích của đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, tùy vào mức độ, động cơ, mục đích của hành vi phạm tội, đối tượng Hà Thị Thi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thích đáng đối với hành vi của mình.

Theo luật sư Lê Quốc Nghĩa, trong trường hợp cơ quan điều tra đủ căn cứ để xác định Hà Thị Thi chính là người đã thực hiện hành vi phạm tội nêu trên thì đối tượng có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cụ thể: “Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; …”.

Thạc sỹ, luật sư Lê Quốc Nghĩa

Nếu trong quá trình điều tra, Cơ quan có thấm quyền tiến hành tố tụng nhận thấy động cơ, mục đích của đối tượng Hà Thị Thi nhằm giết người, hàm lượng hóa chất được bỏ vào thức ăn là rất lớn thì đối tượng Hà Thị Thi có thể đối mặt với tội danh Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bởi lẽ, theo y khoa, nếu bị ngộ độc thuốc trừ sâu với mức độ nặng, hoàn toàn có khả năng dẫn đến người ngộ độc bị tử vong.

Mặc dù hành vi gây tổn hại tính mạng, sức khoẻ do nghi can thực hiện bị phát hiện kịp thời, hậu quả nguy hiểm chưa xảy ra (phạm tội chưa đạt) nhưng theo quy định tại Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015 về Phạm tội chưa đạt thì “Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội”. Theo đó, người phạm tội chưa đạt vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.