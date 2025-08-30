Bộ Tài chính: Việc tặng quà 100.000 đồng dịp 2/9 cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình

Bộ Tài chính vừa thông tin về việc tặng quà cho công dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, bên cạnh chính sách tặng quà đối với người có công với cách mạng, với mức 500 nghìn/người theo Quyết định số 689/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng quà đến toàn thể công dân như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, bằng tiền.

Trên cơ sở Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà công dân, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn quy trình, thủ tục, hình thức để công dân nhận quà tặng.

Đối tượng nhận quà là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8/2025.

Việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên trong hộ. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, phần quà sẽ được trao trực tiếp cho từng công dân hoặc người được công dân ủy quyền. Chi tiết theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 263/NQ-CP.

Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức: Chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử (VneID) hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử (VneID).

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà. Khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Thời gian bắt đầu trao quà từ ngày 30/8/2025 và xong trước ngày 02/9/2025. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9/2025.

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 và Bộ Tài chính đã chuyển đầy đủ kinh phí về các địa phương để thực hiện tặng quà cho công dân theo quy định.