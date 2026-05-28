HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ Tài chính gửi Bộ Công an danh sách website giả mạo

Minh Chiến
|

Hàng loạt website giả mạo Bộ Tài chính đã được nhận diện, gửi Bộ Công an để xử lý.

Bộ Tài chính cho biết vừa có Công văn số 1314 gửi đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về việc xử lý, gỡ bỏ các trang thông tin giả mạo Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính gửi danh sách website giả mạo để xử lý lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình một số website giả mạo Bộ Tài chính (Ảnh do Bộ Tài chính cung cấp)

Theo Bộ Tài chính, đây là một trong nhiều hoạt động được Bộ triển khai thời gian qua nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, phòng chống các hành vi giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan này nêu rõ, thời gian gần đây, tình trạng các trang mạng xã hội mạo danh Bộ Tài chính để lừa đảo người dân có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng uy tín của cơ quan nhà nước, sử dụng tên gọi, hình ảnh, thậm chí sao chép nội dung từ các kênh chính thức để tạo lòng tin, sau đó đưa ra thông tin sai lệch hoặc các chương trình giả mạo nhằm trục lợi.

Trước tình hình trên, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và phòng chống các hành vi giả mạo Bộ Tài chính trên không gian mạng.

Bộ Tài chính gửi danh sách website giả mạo để xử lý lừa đảo trực tuyến - Ảnh 2.

Danh sách website giả mạo Bộ Tài chính

Đối với các trang web, trang mạng xã hội giả mạo, khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan như Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để yêu cầu xử lý, hỗ trợ gỡ bỏ các trang tin, trang Facebook giả mạo.

Theo danh sách Bộ Tài chính cung cấp, một số trang giả mạo như: thuhoibotaichinh.com; xulytructuyen.thuhoibotaichinh.com; vpcp.thuhoibotaichinh.com; hanoi.thuhoibotaichinh.com; chinhsach.thuhoibotaichinh.com; phapluat.thuhoibotaichinh.com...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên sau khi bị kỷ luật
Tags

website giả mạo Bộ Tài chính

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại