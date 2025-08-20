Bố Tạ Đình Phong quyết để gia tài 3.000 tỷ cho nàng dâu cũ dính lùm xùm ảnh nóng

Nói đến Tạ Hiền, khán giả thường nghĩ ngay tới nam diễn viên gạo cội nức tiếng một thời trên màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), “tứ ca”quyền lực của làng giải trí mà ai nấy đều nể phục. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, bố Tạ Đình Phong còn khiến giới truyền thông tốn bao giấy mực với đời tư muôn màu muôn vẻ.

Ông là tay lãng tử phong lưu có tiếng ở xứ Cảng thơm, từng có hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và đặc biệt có mối tình kéo dài 12 năm với người tình kém 49 tuổi Coco. Tuy nhiên, Tạ Hiền đã chia tay với tình trẻ và cho Coco khoản tiền bù đắp thanh xuân lên tới 20 triệu HKD (67,5 tỷ đồng).

Giờ đây, ở tuổi 88, sức khỏe của nam diễn viên Thần Bài đi xuống rõ rệt, phải di chuyển bằng xe lăn. Trang 163 cho biết, Tạ Hiền đã sắp xếp xong chuyện hậu sự và quyết định để lại 90% tài sản cho nàng dâu cũ Trương Bá Chi và 2 cháu nội. Còn hai người con của ông là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình chỉ chia nhau 10% mà thôi!

"Tứ ca" Cbiz tuổi già sức yếu khiến dân tình xót xa.

Vậy Tạ Hiền giàu tới mức nào? Nam diễn viên Thần Bài sở hữu 3 căn biệt thự cao cấp ở Vịnh Thiển Thủy có giá trị khoảng 600 triệu HKD (2.024 tỷ đồng), lại thêm phí bản quyền phim ảnh, cổ phiếu, tiền mặt, ước tính tổng tài sản trên 1 tỷ HKD (3.375 tỷ đồng). Không ít người tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết Tạ Hiền sẵn sàng giao số tiền khổng lồ như vậy vào tay cô con dâu cũ từng dính lùm xùm ảnh nóng chấn động cả Hong Kong một thời.

Được biết, năm xưa, khi Trương Bá Chi lao đao vì lộ ảnh nóng với “trai hư” Trần Quán Hy, bố chồng là người đầu tiên trong nhà họ Tạ đứng ra bênh vực cho nàng "Tinh nữ lang". Lúc Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi tan đàn xẻ nghé, ông Tạ Hiền tỏ vẻ tiếc nuối, đồng thời cũng khẳng định cặp đôi ly hôn chẳng phải do lỗi của ai. Ông vẫn luôn coi Trương Bá Chi như thành viên trong gia đình: “Tôi vô cùng biết ơn con bé vì những đóng góp dành cho gia đình họ Tạ. Trương Bá Chi là người con dâu duy nhất của tôi".

Ông Tạ Hiền chỉ công nhận Trương Bá Chi là con dâu nhà họ Tạ.

Có lẽ vì vậy nên dù đổ vỡ với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng, thường xuyên đưa các con đi thăm ông bà nội. Ngày sinh nhật Tạ Hiền hàng năm, người đẹp này đều chuẩn bị bánh kem, cùng 2 con đến chúc mừng ông. Mỗi khi Tạ Hiền ốm đau, cô nhờ người gửi thuốc bổ cho ông, vẫn hỏi han, quan tâm, coi ông như người nhà.

Có thể nói, suốt 15 năm qua, Trương Bá Chi luôn hoàn thành trách nhiệm của người mẹ hiền dâu thảo, không chỉ nuôi nấng, dạy dỗ hai con một cách chuẩn mực mà còn hiếu thuận hết nấc với bố mẹ chồng.

Vậy nên dù Trương Bá Chi ly hôn đã nhiều năm lại sinh thêm con thứ ba (chưa rõ bố ruột là ai) nhưng trong mắt Tạ Hiền, Trương Bá Chi vẫn luôn là con dâu tốt nhất mà ông từng thấy. Hơn nữa, ông còn “yêu ai yêu cả đường đi lối về”, dành tình cảm cho cả cậu út nhà Trương Bá Chi. Ông cho biết: “Con trai của Trương Bá Chi đương nhiên là con cháu của nhà họ Tạ. Dù thân thế của cháu bé có thế nào, tôi vẫn nhận nó”.

Có nguồn tin cho biết, bố chồng cũ thường xuyên mời Trương Bá Chi tới tham dự các buổi họp mặt gia đình và âm thầm lập quỹ giáo dục cho các cháu từ rất sớm. Theo chỉ định của ông, trước khi 2 cậu bé Lucas và Quintus trưởng thành, Trương Bá Chi được toàn quyền xử lý quỹ này. Có thể thấy được, bố Tạ Đình Phong biết rõ những nỗ lực, hi sinh của Trương Bá Chi vì con cái và sẵn sàng dành trọn niềm tin cho cô.