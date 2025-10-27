Bộ sưu tập siêu xe 'khủng' của Thiên vương Quách Phú Thành

Theo đánh giá của Forbes, tài sản của Thiên vương Hong Kong Quách Phú Thành được ước tính khoảng 2 tỷ NDT (hơn 300 triệu USD), trong đó có nhiều siêu xe. Với khối tài sản của mình, anh được mệnh danh là "tay chơi xe số một showbiz Hong Kong".

Tờ Chinanews cho biết, Thiên vương Hong Kong sở hữu khoảng 20 siêu xe đẳng cấp trong gara của mình. Bộ sưu tập này không chỉ đồ sộ về số lượng mà còn đặc biệt về chất lượng, với nhiều mẫu xe sản xuất giới hạn và có giá trị lớn.

Thương hiệu được Quách Phú Thành yêu thích và ưu ái nhất chính là Ferrari. Anh có một niềm say mê đặc biệt với những phiên bản siêu xe thể thao sản xuất với số lượng hạn chế. Bộ sưu tập Ferrari của anh gần như đầy đủ các dòng sản phẩm kinh điển, từ các mẫu hiện đại đến những model cổ điển có giá trị lịch sử bao gồm: Ferrari F550, Ferrari F512M, Ferrari F355 GTS (model cổ điển).

Quách Phú Thành được biết đến là một fan cứng của thương hiệu "Ngựa chồm" nước Ý. (Ảnh: Getty Images)

Đặc biệt, anh cũng được biết đến là một trong những người sở hữu mẫu Ferrari FXX K. Đây là một sản phẩm sản xuất giới hạn của thương hiệu "Ngựa chồm", với mức giá ước tính vào khoảng 3 triệu USD. Việc sở hữu FXX K khẳng định vị thế và sự chịu chi của Thiên vương trong giới siêu xe.

Anh là chủ nhân của siêu xe Ferrari FXX K phiên bản giới hạn. (Ảnh: Weibo)

Theo công bố của hãng siêu xe Ý, mẫu xe sở hữu sức mạnh lên đến 1.036 mã lực. FXX K là phiên bản chỉ dành cho đường đua, ngoài ra chiếc xe còn là phiên bản thử nghiệm công nghệ tương lai.

Chữ "K" trong tên viết tắt của "Kers". Đây là hệ thống phục hồi động năng thông qua tối ưu hóa hiệu suất kết hợp với động cơ 6,3 lít V12 hút khí tự nhiên cho công suất tăng từ 789 mã lực lên 848 mã lực nhờ sử dụng trục cam và cổ góp hút mới.

Mẫu xe này chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế 32 chiếc để đảm bảo rằng “đứa con cưng” của hãng là mẫu xe siêu độc, siêu hiếm và chỉ dành riêng cho một nhóm khách hàng đặc biệt.

Siêu xe Ferrari FXX K được bán với giá khoảng 3 triệu USD với số lượng 32 chiếc trên toàn thế giới. (Ảnh: Weibo)

Ngoài bộ sưu tập Ferrari đồ sộ, tài tử Quách Phú Thành cũng sở hữu những mẫu xe tiêu biểu của thương hiệu Lamborghini như Lamborghini Diablo GT, Lamborghini Gallardo và Lamborghini Aventador LP 720.

Quách Phú Thành cũng thể hiện sự yêu thích với thương hiệu Lamborghini. (Ảnh: ST)

Bên cạnh đó, sự chịu chi và kén chọn của Quách Phú Thành thể hiện rõ qua những chiếc xe độc bản khác. Nổi bật nhất là Pagani Zonda 760 King, một phiên bản tùy chỉnh độc nhất vô nhị từ Zonda F (chỉ 25 chiếc toàn cầu). Anh cũng là chủ nhân của chiếc Ferrari Enzo huyền thoại (giới hạn 399 chiếc) và chiếc McLaren Senna hiệu suất cao (giới hạn 500 chiếc).

Pagani Zonda 760 King, một phiên bản tùy chỉnh độc nhất vô nhị từ Zonda F của Quách Phú Thành. (Ảnh: ST)

Dù có những lời đồn thổi về sự tiết kiệm, Quách Phú Thành rõ ràng là một tay chơi xe thứ thiệt, luôn sẵn sàng vung tiền để làm giàu thêm cho bộ sưu tập siêu xe của mình. Đối với Thiên vương này, xe hơi không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một niềm đam mê xa xỉ, một biểu tượng không thể phủ nhận về khối tài sản và đẳng cấp của mình.