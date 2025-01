Bổ sung Cảng hàng không 31.300 tỷ đồng, cách Hồ Gươm 40km vào quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Phối cảnh sân bay Gia Bình (Ảnh: Sun Group)

Tại văn bản số 93/TTg-CN, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để bổ sung Cảng hàng không Gia Bình vào quy hoạch.

Việc bổ sung này theo trình tự rút gọn như đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Gia Bình là dự án sân bay đầu tiên của Bộ Công an, là công trình trọng điểm về an ninh - quốc phòng của quốc gia cũng như của Bộ Công an và của tỉnh Bắc Ninh.

Dự án nằm tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, cách Hồ Gươm 40km, cách TP. Bắc Ninh 25km, cách TP. Bắc Giang 40km. Dự án chính thức được khởi công vào ngày 10/12/2024.

Theo văn bản, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương lập bổ sung và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch, bảo đảm tiến độ hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 Cảng hàng không Gia Bình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 562/TB-VPCP ngày 18/12/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Giao Bộ Giao thông vận tải quyết định việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng quy trình, thủ tục và quy định để xem xét, bổ sung cảng cạn tại Cảng hàng không Gia Bình, bảo đảm đồng bộ với tiến độ triển khai Cảng hàng không Gia Bình.

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cập nhật, bổ sung Cảng hàng không Gia Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đề xuất, Cảng hàng không Gia Bình có quy mô, cấp sân bay cấp 4E; công suất quy hoạch dự kiến là vận chuyển hành khách từ 1 - 3 triệu hành khách/năm (có dự phòng phát triển mở rộng đáp ứng công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm); vận chuyển hàng hóa từ 250.000 - 1.000.000 triệu tấn hàng hóa/năm (có dự phòng phát triển mở rộng đáp ứng công suất từ 1,5 - 2 triệu tấn hàng hóa/năm).

UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất quy hoạch bổ sung các công trình khu bay trên cơ sở tận dụng hạ tầng đã được Bộ Công an xây dựng; quy hoạch bổ sung sân đỗ máy bay phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa; quy hoạch nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, khu vực logistics và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Theo đề xuất, tổng mức đầu tư Dự án Cảng hàng không Gia Bình ước khoảng 31.300 tỷ đồng.

Cùng với việc Bộ Công an triển khai ngay nghiên cứu đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình giai đoạn 2, UBND tỉnh Bắc Ninh đã và đang chủ động triển khai nguồn lực và các điều kiện để giải phóng mặt bằng toàn bộ sân bay khi chủ trương đầu tư xây dựng giai đoạn 2 được Thủ tướng phê duyệt.

