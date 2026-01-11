Bố say bí tỉ, mẹ có bằng lái vẫn để con 12 tuổi lái ô tô chở cả nhà giữa đêm

Đêm 2/1/2026, cảnh sát thành phố Antwerp, Bỉ không khỏi bàng hoàng khi phát hiện một cậu bé mới 12 tuổi đang lái ô tô chở cả gia đình 5 người. Người cha lúc này say tý bỉ và không thể cầm lái.

Trong khi làm việc tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, các sỹ quan cảnh sát phát hiện một chiếc xe có biểu hiện bất thường, di chuyển với tốc độ rùa bò. Tài xế bất ngờ dừng xe lại cách chốt chỉ khoảng vài chục mét.

Khi tiến lại gần để kiểm tra, các sỹ quan vô cùng kinh ngạc khi thấy người ngồi sau tay lái là một cậu nhóc. Nghi vấn của họ nhanh chóng được xác nhận. Tài xế nhí này chỉ mới 12 tuổi.

Người cha ngồi ngay ghế phụ bên cạnh. Trước sự ngỡ ngàng của lực lượng chức năng, người đàn ông này thản nhiên thừa nhận mình giao xe cho con trai vì bản thân đã uống quá nhiều rượu. “Tôi uống quá chén rồi, nên tôi đã tin tưởng giao xe cho con trai để nó lái cả nhà về”, người cha khai với cảnh sát.

Đáng nói hơn, trên băng ghế sau là người mẹ và hai đứa con khác. Tất cả đều tỏ ra bình thản với tình huống này. Dù sở hữu bằng lái xe hợp lệ, người mẹ vẫn cho rằng việc để cậu con trai vị thành niên cầm lái trong đêm là ý tưởng hay.

Dù may mắn chưa có tai nạn nào xảy ra, cảnh sát vẫn không khỏi sững sờ trước sự thiếu trách nhiệm của các bậc phụ huynh. Họ lập biên bản xử phạt cậu bé 12 tuổi vì lỗi lái xe không bằng lái, đồng thời phạt người cha vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Sau khi bị xử lý tại chỗ, người mẹ cũng chịu ngồi vào ghế lái và đưa cả gia đình về nhà an toàn. Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở đó. Người cha còn bị kiện vì tội danh không cung cấp được môi trường giáo dục đủ tốt cho trẻ nhỏ. Sắp tới, cả hai cha con sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án cảnh sát ở Mechelen, Bỉ.

Tại Việt Nam cũng từng có vụ việc tương tự . Vào tối 25/1/2025, L.N.L. (sinh năm 1981, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình cũ) livestream trên trang cá nhân khoe việc cho con trai 12 tuổi tự lái ô tô về nhà.

"Hôm nay bố uống rượu và cậu út lái xe chở bố về", "Con là con trai của bố thì phải chở bố về chứ, mỗi khi bố say", "Báo cáo với các bác, cháu năm nay mới 12 tuổi, đang học lớp 6" , ông bố liên tục nói trong video. Sau đó, cơ quan chức năng xác minh và xử phạt người này.