‘Bỏ rơi’ dầu Nga, quốc gia BRICS lập tức tìm ra cứu tinh dầu thô mới: Đã 'chốt đơn' hơn 2 triệu thùng, là mỏ dầu lớn nhất châu Phi

Các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ đang đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô từ Nigeria, đánh dấu bước chuyển lớn trong chiến lược nguồn cung khi lệnh trừng phạt từ Mỹ buộc quốc gia Nam Á này giảm phụ thuộc vào dầu Nga. Tuần trước, Mỹ áp thêm 25% thuế lên hàng hóa Ấn Độ, nâng tổng mức lên 50%, gây sức ép cắt giảm nhập khẩu dầu Nga. Trong năm tài chính 2025, Ấn Độ nhập khẩu 88 triệu tấn dầu Nga, tương đương khoảng 1,8 triệu thùng/ngày.

Theo nguồn tin ngành, hơn 2 triệu thùng dầu của Nigeria dự kiến cập cảng Ấn Độ trong giai đoạn tháng 9 – 10/2025. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOC) đã mua một triệu thùng dầu Agbami thông qua đấu thầu, với nhà cung cấp là Trafigura. Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) – công ty lọc dầu nhà nước lớn thứ hai – cũng hoàn tất các giao dịch mua tại chỗ và đang thương lượng thêm đơn hàng giao tháng 9.

Song song với Nigeria, Ấn Độ còn tăng mua dầu từ nhiều nguồn khác, gồm 1 triệu thùng Girassol của Angola, một triệu thùng Mars của Mỹ, 3 triệu thùng Murban của Abu Dhabi và thêm hai triệu thùng từ Nigeria.

Động thái này diễn ra sau khi các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ dừng mua dầu Nga từ cuối tháng 7, do lo ngại rủi ro vận chuyển và áp lực từ Washington. Trước đó, kể từ khi Nga xung đột với Ukraine vào năm 2022, Ấn Độ là một trong số ít quốc gia tận dụng nguồn dầu giá rẻ của Nga, gần như rút khỏi thị trường giao ngay từ các nhà cung cấp khác.

Việc Nigeria gia tăng xuất khẩu sang Ấn Độ đánh dấu sự mở rộng hiện diện tại thị trường châu Á – khu vực vốn do các nhà sản xuất Trung Đông chi phối. Dầu Nigeria, với hàm lượng lưu huỳnh thấp, phù hợp cho các nhà máy lọc dầu Ấn Độ trong sản xuất xăng và diesel phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu.

Tuy nhiên, bức tranh thương mại năng lượng xuất hiện nghịch lý: trong khi Nigeria đẩy mạnh bán dầu sang Ấn Độ, Nhà máy lọc dầu Dangote – lớn nhất châu Phi, đặt tại Nigeria lại tăng mua dầu thô từ Mỹ. Tuy là nước sản xuất dầu lớn nhất châu Phi nhưng Nigeria phải nhập khẩu gần như toàn bộ nhu cầu nhiên liệu của mình do nhiều nhà máy lọc dầu của nước này đã xuống cấp trong nhiều năm và hiện không còn hoạt động.

Nigeria, với trữ lượng dầu thô ước tính 36,97 tỷ thùng, là một trong những quốc gia giàu dầu mỏ hàng đầu thế giới và châu Phi. Ngành công nghiệp dầu khí đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển của quốc gia này. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào dầu mỏ cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là khi giá dầu thế giới biến động.