Toyota Tundra tại Việt Nam vốn không nhiều do giá cao, kích thước đồ sộ và chưa từng phân phối chính hãng, nên chủ xe gần như không lo bị "đụng hàng" trên phố.

Một chiếc Toyota Tundra Platinum đời 2014, đã lăn bánh khoảng 60.000 dặm (tương đương gần 96.500km), đang được rao bán lại với giá hơn 1,9 tỷ đồng. Hồi còn nhập khẩu tư nhân về Việt Nam, một chiếc Toyota Tundra thế hệ này có giá không dưới 4 tỷ đồng.

Với mức giá hơn 1,9 tỷ đồng, người mua có thể sở hữu dòng bán tải xịn nhất mà Toyota bán trên toàn cầu. Toyota Tundra là mẫu bán tải cao cấp nhất, vừa chú trọng yếu tố sang trọng lẫn vận hành trong đội hình xe tải của hãng, vượt trên cả Hilux hay Tacoma. Chưa kể, chiếc xe rao bán được đăng ký dưới dạng xe con nên sẽ không bị giới hạn niên hạn sử dụng như dạng xe bán tải thông thường vốn là 25 năm.

Như đề cập, xe rao bán được giới thiệu thuộc phiên bản Platinum, một trong hai bản cao cấp nhất của Tundra thế hệ này bên cạnh 1794 Edition. Tuy nhiên hai bản định vị theo hai hướng phong cách khác nhau. Đối với bản Platinum dùng tông nội thất da đen, hướng tới vẻ hiện đại, mạnh mẽ, trong khi bản 1794 Edition lấy cảm hứng từ phong cách trang trại miền Tây nước Mỹ, với ghế da nguyên tấm, ốp gỗ và các chi tiết chrome đặc trưng riêng, đặt theo tên năm 1794, thời điểm khu đất xây nhà máy Toyota tại San Antonio (Texas) được thành lập.

Theo hình ảnh thực tế, chiếc Toyota Tundra Platinum này được trang bị hệ thống treo Fox cùng bộ mâm, lốp địa hình khác với nguyên bản. Đây nhiều khả năng là phụ kiện được chủ xe độ thêm, chứ không phải trang bị theo xe từ nhà máy, bởi Toyota Tundra nguyên bản dùng treo trước dạng tay đòn kép cùng mâm đúc 20 inch theo thiết kế riêng của hãng. Cụm đèn pha nguyên bản cũng được độ lại dạng LED bi cầu, cho khả năng chiếu sáng tốt hơn loại đèn nguyên bản.

Toyota Tundra có kích thước dài x rộng x cao 5.814 x 2.029 x 1.925 mm, chiều dài cơ sở 3.700 mm, vượt trội so với Hilux thế hệ mới (khoảng 5.320 x 1.885 x 1.815 mm) và cả Ranger Raptor 2026 (5.401 x 2.028 x 1.922 mm, chiều dài cơ sở 3.270 mm) dù Raptor đã là một trong những bán tải hầm hố nhất phân khúc tại Việt Nam.

Bên trong, xe rao bán bọc da màu đen chủ đạo, kết hợp với các đường chỉ khâu hình kim cương ở trên ghế ngồi, táp-lô và táp-pi cửa. Tình trạng da ghế xuất hiện những vết nhăn nhẹ ở bên sườn, nhưng vẫn ổn so với một mẫu xe lăn bánh gần 100.000km.

Dù là xe bán tải, nhưng Toyota Tundra bản Platinum có nhiều tiện nghi cao cấp như hàng trước chỉnh điện đa hướng có sưởi ấm/làm mát ghế, ghế lái nhớ vị trí, bàn đạp phanh/ga có thể chỉnh điện chiều cao, điều hoà 2 vùng, dàn loa JBL, cửa sổ trời.

Về động cơ, xe dùng máy xăng V8 5.7L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, dẫn động hai cầu (4WD). Công suất cực đại đạt 381 mã lực, mô-men xoắn cực đại 544 Nm. Sẽ không ngạc nhiên khi khối động cơ này thuộc hàng ngũ "uống xăng".

Theo người bán, xe còn nguyên bản (zin), có đầy đủ lịch sử bảo dưỡng chính hãng, cam kết chưa từng đâm đụng hay ngập nước, keo chỉ xe vẫn nguyên zin. Xe cũng được dán PPF toàn bộ thân vỏ, và người bán cho biết nhận đổi xe nếu khách có nhu cầu.

Một số hình ảnh chi tiết chiếc Toyota Tundra Platinum đang rao bán