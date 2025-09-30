Bộ Quốc phòng Trung Quốc: "Ngày mà mọi người mong đợi không còn xa nữa"

Phóng viên của tờ The Paper cho biết trong gần 80 phút họp báo, các phóng viên đã đặt ra 25 câu hỏi liên quan đến các vấn đề nóng hổi như tàu sân bay Phúc Kiến, sự phát triển tàu sân bay của Trung Quốc, xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc...

Đáng chú ý, theo The Papper, vào ngày 22/9, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin các máy bay J-15T, J-35 và KJ-600 trên tàu sân bay, ra mắt trong lễ duyệt binh 3/9, trước đó đã hoàn thành bài huấn luyện cất hạ cánh bằng máy phóng đầu tiên trên tàu sân bay Phúc Kiến. Việc công bố video và hình ảnh ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trong dư luận. Quả nhiên, ngay khi buổi họp báo bắt đầu, câu hỏi đầu tiên là về tàu Phúc Kiến.

Tàu sân bay Phúc Kiến Trung Quốc

"Có thông tin cho biết tàu sân bay Phúc Kiến gần đây đã thực hiện thành công bài huấn luyện phóng và hạ cánh bằng máy phóng cho máy bay trên tàu sân bay. Một số nhà phân tích tin rằng điều này cho thấy tàu Phúc Kiến sẽ sớm được đưa vào biên chế. Ông có bình luận gì?", một phóng viên đặt câu hỏi cho người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Trương Hiểu Cương cho biết gần đây, các máy bay J-15T, J-35 và KJ-600 trên tàu sân bay Phúc Kiến (CVN 214) đã thực hiện thành công bài huấn luyện cất hạ cánh bằng máy phóng điện từ. Sự kiện này đánh dấu khả năng phóng và thu hồi máy phóng điện từ của tàu sân bay Phúc Kiến, đặt nền tảng vững chắc cho việc tích hợp các máy bay trên tàu sân bay sau này vào hệ thống biên chế tàu sân bay.

"Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển đóng tàu sân bay của [Trung Quốc]. Quá trình thử nghiệm và huấn luyện trên tàu sân bay Phúc Kiến đang diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch và ngày mà mọi người mong đợi sẽ không còn xa nữa", ông này nhấn mạnh.

Tàu sân bay Phúc Kiến được hạ thủy vào ngày 17/6/2022. Đây là tàu sân bay kiểu máy phóng đầu tiên của Trung Quốc được thiết kế và chế tạo hoàn toàn độc lập. Tàu có sàn đáp thẳng, toàn chiều dài, được trang bị máy phóng điện từ và hệ thống hãm, và có lượng giãn nước đầy tải hơn 80.000 tấn. Tàu Phúc Kiến đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên vào tháng 5 năm 2024 và đã hoàn thành 8 cuộc thử nghiệm trên biển cho đến nay.