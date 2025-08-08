Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thông tin về chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chuẩn bị rất chu đáo, công phu cho sự kiện diễu binh, diễu hành

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: Việc tổ chức diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm đã được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và sẽ thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng ngày mùng 2/9 tới đây.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, từ quý II/2024, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khảo sát thực tế Quảng trường Ba Đình, các khu vực tập kết, tuyến đường diễu binh, diễu hành và dự thảo đề án. Tiếp đó là tổ chức các hội thảo để xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương liên quan. Như vậy, từ quý II/2024, chúng ta chuẩn bị rất chu đáo và công phu cho sự kiện này.

Sáu lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Về tổ chức lực lượng, sẽ có sáu lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cụ thể gồm:

Một là, lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.

Hai là, lực lượng pháo lễ.

Ba là, lực lượng không quân bay chào mừng.

Bốn là, lực lượng diễu binh, diễu hành. Lực lượng diễu binh diễu hành này gồm bốn khối nghi trượng. 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 26 khối do quân đội đảm nhiệm và 17 khối do Bộ Công an đảm nhiệm.

Các khối quân đội nước ngoài, chúng ta mời bốn nước là Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Đến giờ này, đã có hai nước nhận lời là Lào và Campuchia. Với Trung Quốc và Nga, các cơ quan chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp để xác định lực lượng bạn tham gia.

Lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; lực lượng diễu binh trên biển. 12 khối diễu hành của quần chúng và 01 khối văn hóa thể thao.

Năm là, lực lượng đứng làm nền, gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an.

Sáu là, lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Chương trình diễu binh, diễu hành

Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Đầu tiên là rước đuốc truyền thống. Thứ hai là bắn pháo lễ. Thứ ba là không quân bay chào mừng. Thứ tư là diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự như sau: Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân tự vệ, các khối công an.

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ tiến hành ở Vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa và diễn ra đồng thời với diễu binh của lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an; được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình.

Sau đó đến diễu hành của các khối quần chúng và khối văn hóa thể thao.

Sau khi tất cả các khối này diễu qua lễ đài, đến cuối đường Hùng Vương sẽ phân tuyến đi trên một số tuyến phố để nhân dân thấy tình cảm gắn bó giữa các khối với nhân dân.

Sẽ có tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ tại hai địa điểm. Một là tại Cung Văn hóa Quần Ngựa. Thứ hai là tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn. Hoạt động này để tăng cường tình cảm gắn bó giữa các lực lượng với các tầng lớp nhân dân.

Về kết quả tập luyện, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia nhiệm vụ này từ đầu tháng 5/2025. Đã tổ chức hợp luyện bốn buổi và tổng hợp luyện hai buổi ngày 17/7 và gần đây là ngày mùng 5/8.

Các khối và các lực lượng qua các lần hợp luyện và tổng hợp luyện, chất lượng đều đạt tốt và thực hiện đúng theo chương trình huấn luyện đã xác định. Hiện nay, tinh thần, trách nhiệm cũng như sức khỏe, điều kiện kỹ thuật của các khối đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chính thức.

Một số mốc thời gian chính

Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20h các ngày 21 và ngày 24/8/2025.

Sơ duyệt cấp nhà nước từ 20h ngày 27/8/2025.

Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6h30 ngày 30/8/2025.

Lễ chính thức là 6h30 ngày mùng 2/9/2025 và địa điểm đều ở tại Quảng trường Ba Đình.

Về thông điệp qua diễu binh, diễu hành, hoạt động diễu binh diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9 muốn gửi gắm đến các tầng lớp nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế một số thông điệp như sau:

Thứ nhất, chúng ta khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Thứ tư, chương trình diễu binh diễu hành của chúng ta được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an ninh an toàn và tiết kiệm. Lực lượng tham gia tinh gọn, hiện đại, thể hiện tính thống nhất, chính quy của lực lượng vũ trang nhân dân, bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam chúng ta./.