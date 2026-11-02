Bộ Quốc phòng Nga phát minh thiết bị mới dành cho tàu lặn siêu sâu, vừa được cấp bằng sáng chế

Sự ra đời của sáng chế này mở ra một bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực kỹ thuật lặn siêu sâu của Nga.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vừa chính thức nhận bằng sáng chế cho một giải pháp công nghệ mang tính đột phá: Thiết bị định vị thế hệ mới dành cho tàu lặn tự hành siêu sâu, truyền thông nước này đưa tin ngày 31/10.

Thiết bị định vị mới đóng vai trò như một "bộ não" điều hướng thông minh. Nó có nhiệm vụ xác định chính xác tọa độ địa lý, phân tích các tham số chuyển động của thiết bị lặn tự hành, đồng thời tiếp nhận tín hiệu từ Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) và phát ra các tín hiệu thời gian chuẩn xác.

Sự ra đời của sáng chế này mở ra một bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực kỹ thuật lặn sâu, giải quyết bài toán định vị vốn vô cùng phức tạp khi thiết bị phải hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt của đáy biển.

Thiết kế đột phá chịu áp lực hàng ngàn mét đại dương

Để hoạt động ổn định ở những độ sâu thăm thẳm của đại dương, nơi áp suất nước có thể đè bẹp bất kỳ vật thể thông thường nào, các kỹ sư Nga đã sáng tạo nên một kiến trúc phần cứng vô cùng tinh vi.

Toàn bộ linh kiện điện tử của thiết bị được thu nhỏ và bố trí đồng trục trên hai bo mạch song song. Hai bo mạch này nối với nhau qua các đường tín hiệu đặc biệt và được bảo vệ trọn vẹn bên trong một lớp vỏ kín tuyệt đối, chịu được áp suất thủy tĩnh toàn phần (áp suất tuyệt đối) của lòng đại dương.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Bên trong hệ thống này tích hợp đầy đủ các bộ phận tân tiến từ mô-đun xử lý dữ liệu, mô-đun nguồn, mô-đun thu nhận tín hiệu vệ tinh, cho đến mô-đun quán tính vi cơ điện tử với các cảm biến đo góc hướng, độ nghiêng dọc, độ nghiêng ngang và cảm biến đo cường độ từ trường Trái Đất.

Để giao tiếp với hệ thống điều khiển trung tâm của tàu lặn, vỏ thiết bị được trang bị một cổng kết nối chịu áp lực cao. Đặc biệt, phần nắp chụp mạ sóng đài radio trong suốt giúp thiết bị dễ dàng thu nhận tín hiệu vệ tinh, kết hợp cùng dàn đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động ngay từ bên ngoài.

Một chi tiết vô cùng đắt giá khác trên thiết bị này là hệ thống cảm biến rò rỉ nước thông minh. Hệ thống sử dụng các mạch dẫn in chạy dọc theo viền của mỗi bo mạch điện tử, kết nối trực tiếp với cổng kiểm soát.

Nhờ đó, chỉ cần một giọt nước siêu nhỏ xâm nhập vào bên trong, hệ thống sẽ ngay lập tức phát hiện và cảnh báo tức thì.

"Chìa khóa vàng" cho an toàn con người và hành trình chinh phục đáy đại dương

Ý nghĩa của phát minh này vượt xa khỏi khuôn khổ của một bằng sáng chế kỹ thuật thuần túy, bởi nó tác động trực tiếp đến sự an toàn của con người và mở ra những chương mới trong hành trình khám phá đại dương của nhân loại.

Trong môi trường biển sâu thẳm tối đen và nguy hiểm, nơi sóng vô tuyến thông thường hoàn toàn bị dập tắt và áp suất nước sẵn sàng phá hủy mọi cấu trúc mỏng dẻo, việc giữ vững định vị và đảm bảo an toàn cho thiết bị lặn là bài toán sống còn.

Cảm biến phát hiện rò rỉ sớm kết hợp cùng lớp vỏ chịu áp lực tuyệt đối đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ vững chắc. Trong các chuyến thăm dò đại dương có phi hành đoàn hoặc các sứ mệnh nghiên cứu khoa học dài ngày, sự chính xác của thiết bị định vị giúp ngăn ngừa tối đa rủi ro mất phương hướng hay sự cố tràn nước thảm khốc.

Điều này mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các nhà khoa học và chuyên gia điều khiển, bảo vệ tính mạng con người trước những hiểm họa khôn lường của thiên nhiên.

Ở góc độ khám phá khoa học, phát minh này chính là chìa khóa mở ra những vùng "đất hứa" mới bên dưới lòng biển sâu.

Đại dương chiếm hơn 70% diện tích Trái Đất nhưng phần lớn đáy biển sâu vẫn là một ẩn số đối với con người. Nhờ có thiết bị định vị siêu chính xác và bền bỉ này, các tàu lặn tự hành có thể tự tin tiến sâu vào những rãnh đại dương hiểm trở nhất, vẽ nên bản đồ địa hình đáy biển chi tiết, khảo sát các tài nguyên khoáng sản quý giá và nghiên cứu hệ sinh thái kỳ diệu ở những nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới.

Đây thực sự là một bước tiến quan trọng, biến ước mơ chinh phục những độ sâu thẳm nhất của hành tinh thành hiện thực an toàn và bền vững.

Tham khảo: FT