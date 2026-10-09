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Bộ Quốc phòng bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn

Minh Quang
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Thiếu tướng Vũ Hồng Anh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 9/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, công bố quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Hồng Anh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, giữ chức Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).

Thiếu tướng Vũ Hồng Anh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn năm 2026 - Ảnh 1.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu trao quyết định cho Thiếu tướng Vũ Hồng Anh tại tại hội nghị. (Ảnh: BQK3)

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Vũ Hồng Anh đối với lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong thời gian qua. Chính ủy Quân khu 3 bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, Thiếu tướng Vũ Hồng Anh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng đề nghị tân Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 3 trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước khi được giao trọng trách mới, Thiếu tướng Vũ Hồng Anh đã trải qua nhiều vị trí công tác trong quân đội. Ông sinh ngày 30/7/1973, quê tại tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), từng giữ các chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương và Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3.

Cục Cứu hộ Cứu nạn được thành lập ngày 9/8/2004, là cơ quan trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đảm nhiệm chức năng tham mưu chiến lược trong lĩnh vực phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đơn vị có nhiệm vụ tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo lực lượng quân đội thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức ứng phó, xử lý các tình huống khẩn cấp, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.


Tags

Vũ Hồng Anh

Cục Cứu hộ cứu nạn

Bộ Quốc phòng

Quân khu 3

Quân đội Nhân dân Việt Nam

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