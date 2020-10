Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có 9 Thứ trưởng, vượt 3 so với quy định

Chính phủ vừa có báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII thuộc lĩnh vực Nội vụ để phục vụ cho kỳ họp thứ 10 sắp tới của Quốc hội.

Trong báo cáo, Chính phủ đã nêu các kết quả đạt được trong công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Một nội dung đáng chú ý là số lượng Thứ trưởng và tương đương ở các bộ, cơ quan ngang bộ đã được Chính phủ báo cáo cụ thể.

Theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 (các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao không quá 6). Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đến thời điểm 30-9-2020, số Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là 110 người. Cụ thể, 2 bộ có 3 Thứ trưởng gồm; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông.

Có 7 bộ, cơ quan ngang bộ có 4 Thứ trưởng và tương đương: Bộ Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Dân tộc.

Có 3 bộ có 6 Thứ trưởng, gồm Bộ Ngoại giao; Nội vụ (vượt 1 so với quy định); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vượt 1).

Có 8 bộ, cơ quan ngang bộ có 5 Thứ trưởng và tương đương: Bộ Tài chính; Tư pháp; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ.

Đáng chú ý, có 2 bộ có 9 Thứ trưởng, gồm: Bộ Quốc phòng; Công an (vượt 3 so với quy định).

Chính phủ nêu rõ, số lượng Thứ trưởng nhiều hơn so với quy định ở một số bộ như Quốc phòng, Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy, cũng như yêu cầu của công tác cán bộ như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về Trung ương.

Về số lượng cấp phó của các tổ chức khác trong bộ, cơ quan ngang Bộ, báo cáo nêu rõ theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3; số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4.

Qua tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, tính đến thời điểm này, số lượng lãnh đạo cấp phó của vụ, cục, tổng cục và tổ chức tương đương thuộc bộ như sau: Số lượng Phó Tổng cục trưởng và tương đương bình quân là 2,8; số lượng Phó Cục trưởng và tương đương bình quân là 2,9; số lượng Phó Vụ trưởng và tương đương bình quân là 2,5.

Tuy nhiên, tại một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do đặc thù công việc và để bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khi được điều động về các cơ quan ở Trung ương công tác nên đã thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "hàm".

Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW có yêu cầu: "Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp hàm", hiện Ban Tổ chức Trung ương đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án "Xây dựng tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với đội ngũ chuyên gia; tiêu chuẩn, chế độ trợ lý, thư ký các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo của Đảng, Nhà nước" để khắc phục việc bổ nhiệm chức danh "hàm" trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngoài ra, để thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và của pháp luật về công tác cán bộ, trong thời gian chưa có quy định mới của Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan không thực hiện việc bổ nhiệm mới chức danh "hàm" đối với cán bộ, công chức, viên chức.