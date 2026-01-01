Bỏ quên vợ ở trạm dừng nghỉ, chồng chắp tay giữa đường để cảm ơn người lạ

Chuyến đi hôm đó vốn là chuyến du lịch đầu năm, vợ chồng tôi cùng vài người bạn thuê xe tự lái để đổi gió sau những ngày làm việc mệt mỏi. Đường dài, ai cũng háo hức, vừa đi vừa nói cười rôm rả. Tôi ngồi ghế sau, vừa chợp mắt vừa nghĩ về những dự định nho nhỏ cho năm mới. Không ai nghĩ rằng, chỉ một khoảnh khắc sơ ý, chuyến đi ấy lại trở thành kỷ niệm không thể quên.

Đến một trạm dừng chân ven đường, xe dừng lại để mọi người nghỉ ngơi, ăn uống, đi vệ sinh. Tôi xuống xe sau cùng, tranh thủ mua chai nước và gọi vài cuộc điện thoại. Lúc ấy, tôi nghĩ chồng mình đang đứng đâu đó quanh xe, chờ tôi như mọi lần. Còn anh, chắc cũng nghĩ tôi đã quay lại xe cùng mọi người. Chỉ vài phút lạc nhịp, nhưng đủ để tạo nên một tình huống dở khóc dở cười.

Khi tôi quay lại bãi đỗ, chiếc xe đã không còn ở đó. Ban đầu tôi còn nghĩ mình nhớ nhầm chỗ đỗ xe. Tôi đi một vòng quanh trạm, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cảm giác hoang mang ập đến khi tôi nhận ra mình đã thực sự bị bỏ lại phía sau. Điện thoại trong tay, sóng yếu, pin không còn nhiều. Tôi đứng giữa một nơi xa lạ, nhìn dòng xe qua lại, vừa tủi thân vừa buồn cười cho chính mình.

Khoảnh khắc đó, tôi không giận, cũng không trách. Chỉ thấy lạnh người vì lo lắng. Không phải vì sợ lạc, mà vì chợt nhận ra: nếu có chuyện gì xảy ra, mình thật sự rất cần người bên cạnh. Tôi đứng nép vào một góc trạm nghỉ, tự nhủ phải bình tĩnh. Gọi điện cho chồng, ban đầu không liên lạc được. Mãi đến cuộc gọi thứ mấy, anh mới nghe máy. Giọng anh ở đầu dây bên kia bỗng khựng lại, rồi vội vã hỏi tôi đang ở đâu. Chỉ nghe tiếng xe thắng gấp, rồi anh nói: “Em đứng yên đó, anh quay lại ngay.”

Trong lúc chờ đợi, có một bác tài xế dừng xe gần đó thấy tôi lúng túng liền hỏi han. Nghe tôi kể sơ qua, bác không chần chừ, bảo tôi lên xe để bác chở đi một đoạn, đuổi theo chiếc xe của chồng tôi. Ngồi trên xe người lạ, tôi vừa lo vừa biết ơn. Ở đời, có những lúc người giúp mình không phải người thân, mà là một người hoàn toàn xa lạ, chỉ vì họ tử tế.

Chưa đi được bao xa thì tôi thấy xe của chồng dừng ở ven đường. Anh bước xuống, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt. Khi nhìn thấy tôi, anh không nói gì, chỉ chạy tới nắm lấy tay tôi thật chặt. Khoảnh khắc ấy, mọi bực bội, lo lắng trong tôi bỗng tan biến. Anh quay sang người tài xế, cúi đầu chắp tay cảm ơn liên tục. Không phải vì phép xã giao, mà vì sự biết ơn thật lòng. Nếu không có bác ấy, tôi không biết mình sẽ còn đứng chờ ở trạm nghỉ đó bao lâu nữa.

(Ảnh minh họa)

Trên xe quay lại hành trình, không ai nói gì trong một lúc. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, lòng nhẹ hẳn đi. Chồng tôi thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy. Đến khi xe chạy ổn định, anh mới nhỏ giọng xin lỗi. Tôi chỉ cười, bảo rằng chuyện nhỏ thôi, miễn là còn tìm thấy nhau. Nhưng trong lòng, tôi biết mình vừa học được một bài học rất lớn.

Chúng tôi sống với nhau đã nhiều năm, quen với sự có mặt của nhau đến mức đôi khi quên mất rằng: chỉ cần lạc nhau một chút thôi, mọi thứ có thể trở nên mong manh đến nhường nào. Cuộc sống bận rộn khiến con người dễ vô tâm, dễ nghĩ rằng người kia lúc nào cũng ở đó, cũng sẽ tự lo được cho mình. Nhưng hóa ra, sự quan tâm không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc ngoái đầu lại xem người bên cạnh có còn theo kịp hay không.

Chuyến đi ấy sau này vẫn tiếp tục trong tiếng cười, nhưng cả hai chúng tôi đều trầm lắng hơn. Chồng tôi dừng xe cẩn thận mỗi lần nghỉ, gọi tên tôi trước khi khởi hành. Còn tôi thì không bao giờ đi quá xa khỏi tầm mắt anh. Không phải vì sợ lạc, mà vì hiểu rằng, được ở cạnh nhau vốn đã là điều đáng trân trọng.

Đôi khi, chỉ cần một lần bị bỏ quên giữa đường, người ta mới hiểu rằng hạnh phúc không phải là đi nhanh đến đâu, mà là còn ai đó sẵn sàng quay lại khi ta lỡ bước chậm hơn một nhịp.

(Tâm sự của độc giả)