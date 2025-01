Bỏ phố về quê, người phụ nữ 35 tuổi đã trải nghiệm một cuộc sống không thể tuyệt vời hơn!

Một khoảng sân thơ mộng, cách xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố, ôm trọn sự tĩnh lặng của thiên nhiên hẳn là cuộc sống cổ tích mà hầu hết mọi người đều mơ ước. Dù thế giới có thay đổi thế nào thì khoảng sân vẫn luôn ở đó, tĩnh lặng và xinh đẹp, mang đến cho con người niềm an ủi trong tâm hồn.

Một phụ nữ đến từ An Huy (Trung Quốc) đã hiện thực hóa thành công cuộc sống lý tưởng này ở tuổi 35. Cô đã từng nghĩ rằng, tuổi 35 là giai đoạn bế tắc của cuộc đời do công việc làm đẹp trước đây có phần không được như ý. Đó là lý do cô quay trở về quê hương và tận hưởng cuộc sống theo cách mình thực sự mong muốn.

Sau khi về quê, cô ấy trải nghiệm cuộc sống chậm rãi và cảm thấy bình yên hơn, không còn những lo lắng, bất an như xưa. Vì vậy, cô đột nhiên nghĩ đến việc liệu mình có thể tiếp tục sống ở quê nhà và phát triển một số công việc kinh doanh phụ hay không. Ngày nay, khi việc self-media trở nên phổ biến, cô gái này cũng không ngoại lệ và quyết định chọn nó làm công việc chính của mình. May mắn, nhờ có khả năng sáng tạo, bàn tay khéo léo và tư duy thẩm mỹ khá tốt, chỉ sau 3 tháng, cô đã đạt được chút thành quả nhỏ, đủ để xua tan những lo lắng trong mình.

Mặc chiếc váy mình yêu, chậm rãi đọc cuốn sách mình thích trong một không gian cho chính tay mình chăm chút, đây là cảm giác thực sự hạnh phúc và đặc biệt.

Sau nửa năm, "sự nghiệp" tự làm truyền thông của cô gái đang đi đúng hướng. Cô không còn những lo lắng, bất an như xưa, cuộc sống cũng ngày càng thoải mái hơn.

Mỗi ngày, cô đều dành thời gian ngắm dàn hoa mình trồng và thưởng thức những tách trà nóng trong sân.

Trong mắt nhiều người, cuộc sống của cô thật nhàn nhã, thoải mái. Tuy nhiên, cũng có nhiều tranh cãi xoay quanh nó, người ta bàn tán không biết nó có thực sự là lựa chọn tốt hay không?

Tạm khoan nói cụ thể về những điều đó, từ hiểu biết sâu sắc của cô gái này, tôi tin chúng ta có thể học được điều gì đó.

Lý do bỏ phố về quê làm vườn

Bạn không biết, ở giai đoạn nào nó sẽ rỉ ra ngoài, cả người sẽ trở nên chán nản, mệt mỏi, phàm tục và khó có thể trở lại trạng thái ban đầu.

Khi còn trẻ, chúng ta kiêu ngạo, tràn đầy sức mạnh và cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì. Bạn đầy tò mò về mọi thứ, bạn cần đo lường thế giới bằng đôi chân của mình, bạn cần gồng mình lên để ủng hộ công lý và nghĩ rằng bản thân làm những thứ lớn lao. Phải đến tuổi trung niên, người ta mới chợt nhận ra rằng, "cuối cùng mình cũng sẽ trở thành người mà mình đã từng rất ghét".

"Khi tôi ở độ tuổi 20, tôi đã viết rất nhiều dòng trạng thái cảm xúc và chia sẻ lên mạng xã hội mà không có bất kỳ giá trị nào trong đó, mọi thứ chỉ đơn giản là dòng chảy cảm xúc.

Khi đó, tôi cảm thấy mình là người sâu sắc, có khả năng cảm nhận mọi suy nghĩ và khí chất.

Sau này, khi trải qua nhiều chuyện, nhận về nhiều bài học, tôi cảm thấy con người thực sự nhỏ bé, nhất là khi đứng trước thiên nhiên. Chúng ta chẳng là gì cả, vậy nên hãy cứ sống thật đơn giản và hạnh phúc, làm mọi thứ bằng tất cả nỗ lực và trái tim của mình. Chỉ như vậy tôi đã nghĩ là quá nhiều", cô nói.

Góc vườn được cô trang trí đơn giản nhưng rất tỉ mỉ, tinh tế.

Mỗi ngày đều tự tay chăm sóc cây cối, hoa lá.

"Tôi nhớ ngày xưa tôi rất thích viết báo. Khi mới vào nghề, tôi dậy từ 4 giờ sáng để viết bài.

Sau này tôi mới phát hiện ra những gì mình viết chỉ là một bài viết nhẹ nhàng về bất động sản, không đủ chuyên sâu để trở thành 1 bài viết 'nặng kí', nó chỉ là một điệp khúc về bong bóng bất động sản - một thứ bình thường giữa vô vàn điều bình thường khác.

Cách đây vài ngày, tôi đang đi dạo thì bất ngờ nhìn thấy 1 cô gái mặc váy dài, dáng vẻ thướt tha cùng nụ cười hồn nhiên. Trong thoáng chốc, tôi nhớ lại mình của ngày xưa - gầy gò, nhẹ nhàng và giản dị như thế. Và nhận ra có thể là bởi vì trái tim tôi đã chứa đựng quá nhiều tin tức sự kiện, tiếp xúc với quá nhiều mối quan hệ con người và những vướng mắc lợi ích nên nó đã trở nên có chút tê liệt, có chút hỗn loạn, có chút bối rối.

Tôi nhìn mình trong gương, ngoại hình của tôi không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt lại có nhiều nét sâu cay", cô chia sẻ.

Sau khi "nghỉ hưu sớm", cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình bằng cách: Hạn chế giao lưu, không đọc những tin tức xã hội tiêu tốn năng lượng, không nghe nhạc buồn và cũng không lui tới những nơi không còn phù hợp với sở thích cá nhân.

Thay vào đó, cô tập thói quen đi ngủ sớm, thiền định và đi dạo vào mỗi buổi chiều để phục hồi một phần năng lượng. Khoảng sân vườn "ra đời" cũng chính là cách giúp cô vượt qua tất cả cảm xúc tiêu cực, lấy lại trạng thái tinh thần cân bằng.

Cải tạo sân vườn

‌Các bước cốt lõi của việc biến một sân cũ thành một khu vườn bao gồm: Loại bỏ cỏ dại và cây cối, lên kế hoạch bố trí, trồng hoa và cây ăn quả, trang trí tiểu cảnh. ‌

Việc loại bỏ cây dại không chỉ giúp giải phóng không gian cho cây mới mà còn làm cho sân của bạn trông gọn gàng hơn.

Tiếp theo là lên kế hoạch bố trí. Theo hình dạng và kích thước của sân, hãy thiết kế bố cục hợp lý và quyết định khu vực nào được sử dụng để trồng hoa và cây, khu vực nào được sử dụng để trải cỏ và có cần trang trí thêm tiểu cảnh hay không.

Sau đó tiến hành trồng cây theo thiết kế.

Bạn có thể chọn trồng những loại hoa, thảm cỏ thấp, không có gai, trồng một số loại hoa có tính cảnh quan cao ở hai bên viền và ở những không gian thoáng đãng. Nếu không gian cho phép, bạn cũng có thể trồng một số loại cây ăn quả để tăng tính thiết thực và vẻ đẹp cho sân vườn.

Cuộc sống của cô gái này tưởng chừng như đang nhàn nhã, vô tư nhưng thực chất cũng rất vất vả mới có được. Những người khác nhau đương nhiên có lối sống và mục tiêu khác nhau. Một số người sống trong thế giới vật chất và theo đuổi sự hưởng thụ vật chất và thể xác. Số còn lại thì không. Mỗi người đều có lối sống và giá trị riêng, điều quan trọng là tìm ra cách để cảm thấy hài lòng. Và với cô gái này, việc cải tạo sân vườn chính là "chìa khóa" để cô có được cuộc sống hạnh phúc như thế.