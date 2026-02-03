Bộ phim Việt 16+ lỗ khoảng 30 tỷ đồng

Theo số liệu của Box Office Vietnam, ba ngày cuối tuần qua, tổng doanh thu phòng vé đạt khoảng 31,1 tỷ đồng, với hơn 356.000 vé được bán ra trên gần 11.000 suất chiếu toàn quốc. Thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi ba phim dẫn đầu đã chiếm tới khoảng 67% tổng doanh thu, phần còn lại rơi vào trạng thái giậm chân tại chỗ.

Dẫn đầu phòng vé là Tiểu yêu quái Lãng Lãng với 9,98 tỷ đồng (93.374 vé/3.184 suất chiếu). Chỉ sau hơn một tuần khởi chiếu, phim đã đạt 22,5 tỷ đồng tổng doanh thu và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Tác phẩm mượn bối cảnh và tinh thần của Tây du ký nhưng kể câu chuyện đời, áp lực trưởng thành, cảm giác nhỏ bé của cá thể giữa xã hội rộng lớn. Chính sự chông chênh này tạo nên đồng cảm mạnh mẽ với khán giả trẻ, giúp phim có hiệu ứng truyền miệng tốt. Tác phẩm hoạt hình bất ngờ vượt lên mọi đối thủ ở giai đoạn giáp Tết.

Đứng thứ hai là Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do với 6,57 tỷ đồng (44.385 vé/2.414 suất chiếu). Phiên bản điện ảnh của game show tiếp tục giữ sức nóng nhờ tệp khán giả trung thành và hiệu ứng từ dàn cast. Tuy nhiên, doanh thu đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với tuần trước. Tổng doanh thu của tác phẩm đang ở mức 31,1 tỷ đồng.

Phim hoạt hình Tiểu yêu quái Lãng Lãng gây bão phòng vé Việt.

Vị trí thứ ba thuộc về Nhà trấn quỷ với 4,41 tỷ đồng (55.206 vé/2.081 suất chiếu). Phim kinh dị giữ nhịp ổn định, cho thấy thể loại này vẫn có chỗ đứng vững ở giai đoạn thấp điểm. Ba tác phẩm thu hơn 20,9 tỷ đồng, chiếm gần 67% toàn thị trường dịp cuối tuần.

Từ vị trí thứ tư trở đi, doanh thu bắt đầu rơi mạnh. Panor: Tà thuật huyết ngải 2 thu 1,85 tỷ đồng, Con kể ba nghe đạt 1,8 tỷ đồng, Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương đạt 1,27 tỷ đồng. Các bom tấn từng dẫn dắt phòng vé như Avatar 3: Lửa và tro tàn chỉ còn 855 triệu đồng cuối tuần, cho thấy vòng đời chiếu đã gần kết thúc.

Đáng chú ý là sự thất thế rõ rệt của phim Việt. Chiến Nam: Ve sầu thoát xác chỉ thu 143 triệu đồng (1.470 vé/354 suất chiếu). Với mức đầu tư được tiết lộ khoảng 30 tỷ đồng, con số này cho thấy phim gần như không còn khả năng cạnh tranh trong giai đoạn cận Tết, khi rạp ưu tiên suất chiếu cho các phim ngoại đang có hiệu ứng tốt hơn. Sau tuần mở màn, tác phẩm thu 243,2 triệu đồng, đối mặt nguy cơ lỗ trắng gần 30 tỷ đồng (chưa tính phí truyền thông).

Tương tự, Thiên đường máu chỉ còn 404 triệu đồng, Tình đầu khó nói dưới 400 triệu đồng. Những phim này đang ở giai đoạn rời rạp lặng lẽ. Phần còn lại của thị trường chia nhỏ cho hàng loạt phim hoạt hình, kinh dị, anime như Conan Movie 1: Quả bom chọc trời , Finnick: Quái xù tinh nghịch , Zootopia: Phi vụ động trời 2 , nhưng mỗi phim chỉ dao động vài trăm triệu đồng.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác đối mặt thua lỗ nặng nề.

Cục diện phòng vé lúc cho thấy nghịch lý quen thuộc trước Tết: phim Việt gần như “án binh bất động”, phim ngoại tận dụng triệt để khoảng trống để chiếm suất chiếu và sự chú ý của khán giả. Hiện tượng Tiểu yêu quái Lãng Lãng là ví dụ cho việc chỉ cần câu chuyện chạm đúng tâm lý xã hội, không cần ngôi sao phòng vé vẫn có thể ăn khách.

Tuần này, rạp Việt chỉ đón hai phim mới là Tầm tần ký và Oán thai đòi mẹ . Cả hai đều thuộc nhóm phim giải trí vừa tầm, không phải bom tấn, cũng không mang theo kỳ vọng tạo đột biến doanh thu trong bối cảnh khán giả đang chờ mùa phim Tết.

Sự yên ắng phòng vé tương phản hoàn toàn với không khí hậu trường. Đây là tuần cao điểm premiere của bốn phim Tết sẽ ra rạp vào Mùng 1 gồm Thỏ ơi (Trấn Thành), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) và Mùi phở (Minh Beta).

Các ê-kíp đồng loạt chạy chiến dịch truyền thông dày đặc, từ media tour, họp báo, showcase, phỏng vấn độc quyền nhằm phủ sóng mạng xã hội và báo chí. Tần suất xuất hiện của dàn đạo diễn - diễn viên trên truyền thông dày hơn hẳn những tuần trước, cho thấy guồng quay quảng bá bước vào giai đoạn nước rút.

Dù phòng vé chưa nóng, thị trường điện ảnh bước vào “đường đua ngầm”, chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh được dự báo là khốc liệt nhất nhiều năm trở lại đây mang tên cuộc đua nghìn tỷ của mùa phim Tết Bính Ngọ.