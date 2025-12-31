Bộ phim "VỀ QUÊ" chính thức được công chiếu: Các tuyến đường bắt đầu đông đúc, người dân lỉnh kỉnh mang theo cả thú cưng rời thành phố nghỉ lễ 4 ngày

Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ 1/1 đến 4/1, khiến dòng người rời thành phố về quê hoặc đi du lịch bắt đầu tăng mạnh ngay từ chiều tối 31/12.

Tại khu vực đường Trường Chinh, hướng ra Quốc lộ 22, ghi nhận lượng phương tiện đổ về ngày càng đông. Người dân mang theo balo, vali, túi xách lỉnh kỉnh, nhiều người còn ôm theo thú cưng, tranh thủ rời thành phố sau khi kết thúc giờ làm việc cuối cùng trong năm.

Đường Trường Chinh, hướng ra Quốc lộ 22 chiều ngày 31/12 (Ảnh: Di Anh)

Người dân lỉnh kỉnh đồ rời thành phố

Có người mang theo cả thú cưng

Trên các xe máy, hình ảnh quen thuộc là ba lô được buộc chặt phía sau yên, đồ đạc treo hai bên, có gia đình chở theo con nhỏ, có bạn trẻ đi theo nhóm, tất cả đều mang chung tâm trạng háo hức trước kỳ nghỉ ngắn ngày đầu năm mới. Một số người cho biết họ chọn về quê sớm để tránh cao điểm ùn tắc và có thêm thời gian sum họp với gia đình.

Lượng xe tăng nhanh khiến giao thông trên tuyến Trường Chinh di chuyển chậm, đặc biệt tại các nút giao lớn. Dù vậy, tình trạng ùn ứ kéo dài chưa xảy ra, các phương tiện vẫn nhích từng chút để thoát khỏi nội đô. Lực lượng chức năng và CSGT có mặt điều tiết giao thông, nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn, di chuyển đúng làn đường.

Không chỉ Trường Chinh, nhiều tuyến cửa ngõ khác của TP.HCM cũng bắt đầu đông đúc từ chiều tối. Bến xe, nhà ga ghi nhận lượng khách tăng so với ngày thường, không khí Tết Dương lịch vì thế càng trở nên rõ nét.

Sau một năm làm việc tất bật, dòng người rời thành phố trong ngày cuối cùng của năm 2025 mang theo mong muốn được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và khởi đầu năm 2026 với nhiều kỳ vọng mới.