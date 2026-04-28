Bộ phim thất bại thảm hại nhất 3 năm qua

Bộ phim Sống lại từ hồ băng do dàn diễn viên trẻ Hoàng Dương Điền Điềm, Lý Quân Nhuệ, Trương Khang Lạc và Hạ Mộng đóng chính vừa kết thúc phát sóng, song thành tích thảm hại khiến nhiều người sốc.

Sống lại từ hồ băng được kỳ vọng vì được quảng bá là Sở Kiều truyện phần 2. Phần 1 có thành tích bùng nổ nổi tiếng khắp châu Á nhưng có phần kết dở dang khiến những người yêu thích phim chờ đợi mòn mỏi suốt 9 năm. Mặt khác, Sống lại từ hồ băng có kinh phí sản xuất khá lớn, được đánh giá là dự án cấp S+.

Điểm chất lượng của phim tụt dốc, khán giả đánh giá phim có tình tiết lộn xộn, kết thúc mơ hồ, diễn xuất tệ.

Nhưng hiệu quả phát sóng của phim không lý tưởng, điểm chất lượng trên trang Douban giảm từ 3,2 xuống còn 3,0/10, là phim truyền hình có điểm Douban thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Trước đó, phim Khói lửa nhân gian của tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị chỉ trích thậm tệ năm 2023, điểm Douban cũng tụt xuống chỉ còn 2,8/10.

Lượt xem trung bình của phim chỉ đạt khoảng 1,5 triệu view/ ngày, là mức cực tệ. Các phim truyền hình dài tập đạt mức 10 triệu view/ngày đã bị xét vào nhóm thất bại, vì vậy thành tích của Sống lại từ hồ băng bị chê là "thất bại cấp độ sử thi" dù được chiếu trên hai nền tảng lớn là IQIYI và Tencent Video.

Ngoài lượt xem, các thành tích khác của phim cũng không tốt, Sống lại từ hồ băng không nhận được bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào. Độ hot trên IQIYI cao nhất đạt 5.906 điểm, thậm chí không bằng những bộ phim chưa ra mắt. Trên nền tảng Tencent, mức cao nhất phim đạt được cũng chỉ là 21.315 điểm nhiệt.

Một hình ảnh thể hiện phần kỹ xảo kém chỉn chu của phim Sống lại từ hồ băng. Đây vốn là cảnh đau thương nhưng khán giả xem xong lại bật cười vì quá tệ.

Sống lại từ hồ băng từng gây ra những đợt tranh cãi sôi nổi về diễn xuất, chất lượng phim, trang phục khi phát sóng những tập đầu. Lượng thảo luận không thể chuyển hóa thành lượt xem khi chất lượng phim bị chê quá nhiều.

Đối với thất bại của phim, dàn diễn viên chính chịu ảnh hưởng nặng nề. Nam chính Lý Quân Nhuệ vốn được yêu thích với phim cổ trang Cửu trùng từ, bị đánh giá là khả năng gánh vác tác phẩm. Anh còn có một số dự án như Yến ngộ Vĩnh An, Ấn dâu tây, Gửi tôi của năm 1999 , đều có lượt xem thấp.

Nam chính Lý Quân Nhuệ bị chê diễn đơ, rập khuôn từ phim này sang phim khác. Anh không diễn ra được khí chất cần có của vai Gia Cát Nguyệt.

Sự thất bại của bộ phim còn khiến tương lai nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm lao đao. Nữ diễn viên trẻ có kinh nghiệm đóng phim phong phú nhưng chủ yếu là vai phụ. Sống lại từ hồ băng là vai chính quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của Điền Điềm, nhưng cô lại bị chê trợn mắt và kém duyên, không đủ sức thu hút khán giả.

Hoàng Dương Điền Điềm còn bị tẩy chay vì scandal "khuyên tai hàng hiệu". Sự việc bắt đầu vào khoảng đầu tháng 5/2025, Hoàng Dương Điền Điềm chia sẻ ảnh trong lễ trưởng thành (18 tuổi) lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô đeo đôi hoa tai được nhận diện là sản phẩm thuộc dòng cổ điển của thương hiệu kim hoàn cao cấp GRAFF, với giá công bố khoảng 2,3 triệu tệ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi vấn, một nữ diễn viên trẻ sinh năm 2007, dù đang hoạt động nghệ thuật, liệu có đủ khả năng sở hữu món trang sức xa xỉ đến vậy? Nhiều thành viên trong gia đình cô bị đặt nghi vấn vì nguồn tài chính và thân thế. Khi điều tra, kết quả cho thấy đôi khuyên tai không phải là hàng hiệu nhưng khán giả cho rằng kết quả không chính xác vì trong tủ trang sức của mẹ Hoàng Dương Điền Điềm có nhiều bộ phụ kiện giá trị lớn.