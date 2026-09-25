Bộ phim là chuẩn mực bất tử của thần thoại Trung Quốc: Hằng Nga đẹp nhất lịch sử, Na Tra xé sách bước ra

Nói về việc đưa thế giới thần thoại lên màn ảnh thì không nhiều tác phẩm làm tốt được như bộ phim này.

Những hình ảnh của bộ phim Bảo Liên Đăng Tiền Truyện (2009) bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Một lần nữa, tác phẩm nhận về hàng loạt lời khen khi được đánh giá là rất biết cách đưa thế giới thần thoại Trung Hoa lên màn ảnh một cách đẹp mắt.

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện rất biết cách đưa thế giới thần thoại lên màn ảnh.

Từ bối cảnh, phục trang cho tới thẩm mỹ hình ảnh đều tạo được dấu ấn riêng. Đặc biệt, dàn diễn viên không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có phong thái rất phù hợp với từng nhân vật, giúp những vị thần tiên vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết trở nên sống động trên màn ảnh.

Dù đã ra mắt từ 17 năm trước, Bảo Liên Đăng Tiền Truyện vẫn được nhiều khán giả nhắc lại cho đến hiện tại. Thậm chí khi dòng phim tiên hiệp ngày càng thịnh hành tại Trung Quốc, kỹ xảo và công nghệ làm phim cũng phát triển vượt bậc, phần hình ảnh và tạo hình của tác phẩm năm 2009 vẫn được đánh giá là chuẩn mực bất tử.

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện có nhiều cảnh quay rất đẹp.

Đặc biệt, một số nhân vật thần thoại trong phim đã trở thành những hình tượng kinh điển trong lòng khán giả. Nhị Lang Thần Dương Tiễn do Tiêu Ân Tuấn thể hiện là trường hợp tiêu biểu. Với ngoại hình nổi bật cùng phong thái vừa uy nghiêm vừa phóng khoáng, phiên bản Dương Tiễn của nam diễn viên từng làm vô số khán giả say đắm.

Tiêu Ân Tuấn thể hiện vai Dương Tiễn quá xuất sắc.

Hằng Nga của Lý Hân Nhữ cũng để lại ấn tượng mạnh. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên còn thể hiện được vẻ thoát tục, rất phù hợp với hình tượng tiên tử sống trên cung trăng. Chính vì vậy, Hằng Nga của Lý Hân Nhữ đến nay vẫn thường được khán giả nhắc đến như một trong những Hằng Nga đẹp nhất lịch sử phim Trung Quốc.

Hằng Nga là một vai diễn cực kỳ thành công của Lý Hân Nhữ.

Na Tra của Tống Tổ Nhi cũng là một hình tượng đặc biệt thành công. Tạo hình đáng yêu, lanh lợi cùng diễn xuất tự nhiên của Tống Tổ Nhi khi còn nhỏ khiến phiên bản Na Tra này trở thành ký ức của một thế hệ khán giả. Đến nay, mỗi khi nhắc đến những phiên bản Na Tra trên màn ảnh, hình ảnh của cô trong Bảo Liên Đăng Tiền Truyện vẫn thường xuyên được nhắc lại.

Na Tra của Tống Tổ Nhi.

Ngay cả một vai phụ như Hao Thiên Khuyển cũng tạo được dấu ấn riêng. Nhân vật do diễn viên gạo cội Trần Sáng đảm nhận có tính cách sinh động và trở thành một trong những vai diễn được nhớ đến của bộ phim. Gần đây, khi Trần Sáng xuất hiện trong Lan Hương Như Cố, không ít khán giả cũng nhanh chóng nhận ra ông chính là Hao Thiên Khuyển năm nào.

Hao Thiên Khuyển của diễn viên gạo cội Trần Sáng cũng là vai diễn cực kỳ đáng nhớ.

Về nội dung, Bảo Liên Đăng Tiền Truyện xoay quanh Dương Tiễn, con trai của một tiên nữ Thiên đình và một người phàm. Cuộc tình trái với thiên quy của cha mẹ khiến gia đình Dương Tiễn bị cuốn vào bi kịch, từ đó mở ra hành trình học đạo, trưởng thành và từng bước trở thành Nhị Lang Thần lừng danh trong thần thoại Trung Hoa.

Trên hành trình ấy, Dương Tiễn nhiều lần đối đầu với Thiên đình, đồng thời gặp gỡ và bị cuốn vào câu chuyện của hàng loạt nhân vật thần thoại quen thuộc như Na Tra, Hằng Nga, Hao Thiên Khuyển, Ngọc Hoàng, Vương Mẫu hay Tôn Ngộ Không.

Không chỉ có những trận chiến giữa thần, yêu và người, bộ phim còn khai thác tình thân, tình yêu, những mối tình trái thiên quy và sự xung đột giữa tình cảm của con người với những luật lệ tưởng như không thể phá vỡ của Thiên đình. Tất cả tạo nên một thế giới thần thoại vừa kỳ ảo vừa giàu cảm xúc, đồng thời từng bước kết nối câu chuyện với những sự kiện trong Bảo Liên Đăng (2005).