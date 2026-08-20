Bộ phim khiến các đạo diễn đòi bỏ nghề, bị coi là nỗi sỉ nhục của Trung Quốc

Phim điện ảnh "Ngưu lai" gây ra làn sóng tranh luận rất lớn tại Trung Quốc. Theo giới chuyên môn, nhiều đạo diễn thất vọng vì khán giả bỏ tiền ra xem phim rác, cổ vũ những tác phẩm kém chất lượng.

Theo QQ, bộ phim điện ảnh Ngưu lai trở thành hiện tượng phòng vé tại Trung Quốc, thu về tới 18 triệu NDT chỉ sau gần 15 ngày ra mắt. Cú lội ngược dòng của Ngưu lai gây ra nhiều tranh cãi vì chất lượng phim rất tệ, nội dung đơn giản nhưng khán giả lại liên tục ủng hộ và kéo tới rạp chỉ để trải nghiệm "xem phim dở tới mức nào".

Vì sao "Ngưu lai" thu hút khán giả?

Ngưu lai do đạo diễn Tín Vũ Manh và mẹ của anh, Tôn Lệ Phương thực hiện. Cả hai dựng phim trong 5 năm, không thuê thêm thành viên khác, không có nhà đầu tư. Bài hát cuối tác phẩm cũng do Tôn Lệ Phương thể hiện, lồng tiếng trong phim được thực hiện bởi chính đạo diễn. Nội dung phim kể về hành trình của một chú nghé con. Tuy nhiên, hình ảnh phim rất thô sơ, đơn giản, nét vẽ không được trau chuốt, không có kỹ xảo.

Theo QQ, lý do phim Ngưu lai vượt qua được kiểm duyệt vì cơ quan kiểm duyệt chỉ kiểm tra nội dung và chất lượng khi chiếu, chứ không đánh giá chất lượng sản xuất. Nếu phim không có các nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc vi phạm khác, đồng thời về mặt kỹ thuật không có khung hình lỗi, trục trặc thì bộ phận kiểm duyệt sẽ không quan tâm tới việc "phim hay hay dở". Đánh giá chất lượng nội dung phim thuộc về khán giả.

Những ngày đầu ra rạp, phim không thu hút sự chú ý của người xem. Tuy nhiên, vì có khán giả đã quay một đoạn video đăng lên mạng xã hội, chỉ trích chất lượng phim quá tệ, khiến Ngưu lai bỗng dưng nổi như cồn.

Trái ngược sự tò mò hào hứng của khán giả, ý kiến các nhà làm phim Trung Quốc đối với Ngưu lai và cách khán giả bỏ tiền ra xem tác phẩm này lại rất tiêu cực. Họ cho rằng Ngưu lai là sản phẩm tệ hại, nỗi sỉ nhục của nền điện ảnh Trung Quốc và hành vi ủng hộ bộ phim cũng đang góp phần đẩy ngành điện ảnh vào ngõ cụt. Nhiều đạo diễn lớn cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc khi tác phẩm được đầu tư của mình lại thua sức hút phòng vé của một "thảm họa đồ họa" như Ngưu lai.

Khán giả Trung Quốc đổ xô đi xem phim Ngưu lai. Truyền thông nước ngoài đồng loạt đưa tin. Doanh thu hàng ngày của phim cũng vượt qua bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan.

Các nhà nghiên cứu xã hội học gọi hiện tượng khán giả đổ xô đi xem một tác phẩm cực kỳ dở như Ngưu lai là "lễ hội cuồng hoan của sự xấu xí".

Người xem chỉ đang bị mắc bẫy tâm lý, thích thú trước một hiện tượng khác thường, chạy theo số đông. Hiệu ứng truyền miệng ngược cùng sự xuất hiện của các meme khắp MXH đã giúp Ngưu lai ngược dòng thành công.

Mặt khác, vì không đặt kỳ vọng về chất lượng Ngưu lai, họ dễ dàng thỏa mãn với những lời thoại ngô nghê, hình ảnh xấu xí, kỳ quái trong phim.

Thực chất, khán giả không đánh giá cao bộ phim hay công nhận giá trị nghệ thuật của tác phẩm Ngưu lai, họ chỉ đang muốn âm thầm phản kháng, không muốn chi tiền cho những bộ phim điện ảnh được tung hô cao cấp, có tính nghệ thuật nhưng thực chất vẫn mắc nhiều lỗi, có nội dung mang tính giáo điều rập khuôn mà truyền thông thường ca ngợi.

Ngưu lai gây ra tranh cãi lớn tại quê nhà, bị chỉ trích là "đang giết chết ngành điện ảnh". Hiện tượng điện ảnh này cũng khiến truyền thông nước ngoài quan tâm. Nhà phát hành Singapore mua bản quyền phát hành phim vào tháng 9. Các trang báo lớn như BBC News, Dexerto, truyền thông Nhật Bản, Hàn Quốc đều có bài đăng về bộ phim. Có thể nói, cả thế giới đều bất ngờ khi một bộ phim chất lượng thấp lại trở thành tác phẩm ăn khách tại phòng vé Trung Quốc.

Giới chuyên môn, đạo diễn Trung Quốc bất lực

Giới làm phim Trung Quốc cũng cảm thấy bế tắc trước thành công về mặt danh tiếng và doanh thu tăng vọt của Ngưu lai. Các đạo diễn than phiền rằng họ đã dồn tâm huyết vào mỗi cảnh phim hay trang kịch bản, sử dụng nguồn kinh phí khổng lồ để thực hiện các bom tấn, nhưng thường rơi vào tình trạng lỗ vốn. Việc khán giả kéo tới rạp xem Ngưu lai khiến họ cảm thấy mất dần nhiệt huyết làm phim và không hiểu thị hiếu của người xem là gì.

Nhà phê bình phim Đàm Phi chia sẻ: "Khán giả đi xem bộ phim vì sự thúc đẩy của tâm lý tò mò và thích hóng chuyện của đám đông. Việc bộ phim đạt doanh thu hơn 10 triệu NDT là sự sỉ nhục đối với điện ảnh Trung Quốc".

Ngưu lai bị chê thậm tệ nhưng lại càng khơi gợi tâm lý muốn tự mình kiểm chứng chất lượng phim của khán giả.

Đạo diễn Thôi Cảnh Tuyên của phim Truy bắt toàn thành đã có bài đăng dài "than thở" về việc không muốn tiếp tục làm phim, quyết định chấm dứt sự nghiệp điện ảnh khi đối mặt với hiện tượng phòng vé Ngưu lai.

"Bộ phim của tôi nhận được phản hồi khá tốt từ khán giả, nhưng lại không giành được suất chiếu, cũng chẳng tạo ra sức nóng dư luận. Đêm đã khuya, tôi lại trằn trọc khó ngủ, nghĩ tới tâm huyết của mình dành cho tác phẩm, tôi tự thấy bản thân đã không làm phụ lòng khán giả. Nhưng nhìn tình trạng hiện tại, nội tâm tôi giằng xé khôn nguôi, cảm thấy hoàn toàn bất lực", đạo diễn Thôi Cảnh Tuyên thừa nhận phim của ông không "đấu" lại Ngưu lai.

"Bộ phim đó đã xé toạc lớp vải che mặt cuối cùng của điện ảnh chiếu rạp Trung Quốc. Ranh giới sáng tạo mà những người làm nghề như chúng tôi khổ sở gìn giữ bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, vô nghĩa. Khoảnh khắc này tôi bỗng thông suốt rồi, nhẹ lòng rồi, thôi vậy, tôi sẽ không làm phim chiếu rạp nữa. Có lẽ màn ảnh rộng vốn dĩ đã hết duyên với một đạo diễn kiêm biên kịch như tôi. Tôi thật sự không ngờ mình lại thua trước Ngưu lai".

Hiện một số rạp chiếu ở thành phố Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc đã ngừng chiếu Ngưu lai. Trên Jiupai News, một nhân viên rạp chiếu cho rằng: "Có lẽ phim do người Đại Liên làm, ngừng chiếu vì lo ngại ảnh hưởng hình tượng của thành phố". Tuy nhiên, phim vẫn được chiếu tại một số thành phố khác của Trung Quốc