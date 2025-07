Bộ phim nóng bỏng nhất

Theo IndieWire - chuyên trang phê bình phim và ngành công nghiệp điện ảnh thế giới được thành lập vào năm 1996, hiếm có khoảnh khắc điện ảnh nào có thể in sâu vào tâm trí khán giả tốt hơn một cảnh nóng xuất sắc. Chúng có thể gây sốc, khơi gợi hoặc đơn giản là nắm bắt vẻ đẹp con người dưới góc nhìn độc đáo của điện ảnh. Cảnh nóng đó không nhất thiết phải định hình toàn bộ tác phẩm, nhưng thường là một trong những phân đoạn được ghi nhớ nhiều nhất.

Theo thời gian, bản chất của cảnh sex trong phim không ngừng thay đổi. Ngày nay, điều phối viên thân mật dường như là một phần không thể thiếu trong các bộ phim có cảnh gợi tình. Vấn đề an toàn của diễn viên cũng không còn bị xem nhẹ, giúp ngày càng ít có sự cố đáng tiếc trong cảnh sex.

Điều này cho phép dòng phim 18+ phát triển mạnh mẽ, làm phong phú thêm sự cạnh tranh tại phòng vé.

Với lý do đó, IndieWire tổng hợp ra top 53 bộ phim gợi tình nhất thế kỷ 21. Danh sách này xuất hiện lần đầu vào năm 2017 và được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính thời đại.

Y Tu Mamá También được chọn là phim gợi tình nhất thế kỷ 21.

Dẫn đầu danh sách không phải cái tên quen thuộc với hầu hết khán giả Việt. Đó là Y Tu Mamá También (Vào đời) - tác phẩm được đề cử giải Oscar năm 2001 của đạo diễn huyền thoại Mexico Alfonso Cuarón. Ông là người đứng sau thành công của nhiều bộ phim nổi tiếng như Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban (2004), Roma (2018)… và thắng tổng cộng 6 giải Oscar.

Y Tu Mamá También là bộ phim hài kịch tuổi teen, lấy bối cảnh Mexico đầy biến động năm 1999. Hai người bạn thân ngoài đời Gael García Bernal và Diego Luna cũng đóng vai đôi bạn chí cốt trên màn ảnh Julio và Tenoch. Họ được giới thiệu là những thanh niên trẻ trung, đầy ham muốn và đang trong thời kỳ định hình bản thân, với cuộc sống bị chi phối bởi khát khao thể xác.

Khi bạn gái đi vắng, họ sống hết mình trong những ngày tự do. Mọi thứ thay đổi khi họ gặp Luisa (Maribel Verdú), người phụ nữ trưởng thành hơn và đầy quyến rũ. Cô không chỉ dẫn dắt họ vào hành trình đầy nhục cảm, mà còn là chuyến đi giàu cảm xúc dẫn tới những khám phá lớn lao.

"Bộ phim ngập tràn những ý tưởng lớn và câu hỏi sâu sắc - từ biến động chính trị tại Mexico cho đến những trăn trở về giới tính. Tất cả được nhà làm phim khéo léo lồng ghép bên cạnh cốt truyện cực kỳ gợi cảm và sự kết hợp nóng bỏng đến mức có thể đốt cháy cả rạp chiếu.

Tất cả cảnh nóng, từ những lần ái ân đến một cảnh nhảy trong quán bar khiến bất kỳ ai cũng phải đỏ mặt, đều để dẫn đến cảnh quay táo bạo hơn - khi Julio và Tenoch đối mặt với những cảm xúc âm ỉ từ lâu theo cách nóng bỏng nhất có thể", IndieWire đánh giá.

Theo chuyên trang điện ảnh, Y Tu Mamá También gợi cảm một cách bền bỉ, có giá trị lâu dài. Phim vừa có cao trào thỏa mãn, vừa đào sâu vào những cảm xúc bị chôn giấu từ lâu.

Sự quyến rũ từ phương Đông

Trong top 10 có hai cái tên đến từ châu Á. Đó là The Handmaiden (Cô hầu gái) của Hàn Quốc và In the Mood for Love (Tâm trạng khi yêu) của Trung Quốc.

IndieWire nhận định The Handmaiden không chỉ nóng bỏng, mà còn là một trong những bộ phim xuất sắc nhất năm 2016. Theo danh sách của chuyên trang điện ảnh, đây là bộ phim châu Á gợi tình nhất thế kỷ 21, giữ hạng 6.

The Handmaiden từng gây bão vào năm 2016.

Bộ phim của đạo diễn Park Chan Wook được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Fingersmith của Sarah Waters, nhưng thay đổi bối cảnh từ nước Anh thời Victoria sang Triều Tiên dưới sự chiếm đóng của Nhật Bản.

Điểm cuốn hút đầu tiên của The Handmaiden là phần nhìn tuyệt đối điện ảnh, với thẩm mỹ tinh tế, ngay từ cảnh mở đầu dưới mưa, cho đến những tư thế gợi cảm đẹp như tranh vẽ.

Trung tâm cảm xúc của phim vẫn là chuyện tình ngang trái giữa tiểu thư Hideko (Kim Min Hee) và người hầu Sook Hee (Kim Tae Ri). Điều đó thể hiện qua cách họ trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý khi chơi trò hóa trang hay học những “bài học yêu đương".

Ông Park đi xa hơn nguyên tác, đẩy câu chuyện đến những giới hạn táo bạo, đặc biệt là những buổi tụ tập bí ẩn toàn nam giới - nơi người giám hộ tàn nhẫn của Hideko đem bộ sưu tập sách khiêu dâm quý hiếm ra đấu giá và biến tiểu thư cành vàng lá ngọc thành đối tượng kích thích tình dục cho những gã ngụy quân tử.

Cảnh gợi tình nhất bộ phim là khoảnh khắc chuyện tình cấm kỵ giữa Hideko và Sook Hee kết trái. Đạo diễn cho cặp nữ chính thực cảnh quay hoàn toàn không kiêng dè hay tiết chế, thậm chí có phần hơi lố.

Xếp ngay sau The Handmaiden là In the Mood for Love do Vương Gia Vệ cầm trịch, phát hành năm 2000.

Theo IndieWire , mỗi tác phẩm của nhà làm phim Hong Kong đều chứa đựng cảm giác gợi cảm về mặt hình ảnh trong từng khung hình. In the Mood for Love không những làm được điều đó, thậm chí còn tiến xa hơn thế.

In the Mood for Love là một trong những tác phẩm kinh điển nhất điện ảnh Hong Kong và châu Á.

Chuyện tình âm ỉ cháy giữa cặp đôi suýt trở thành tình nhân do Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc thủ vai, sống đối diện nhau trong một khu nhà ở Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1960, được phủ đầy nỗi khao khát không thể chạm tới.

Tình cảm giữa họ không được nói ra, cũng không bao giờ xảy đến ngay cả trong giấc mơ, nhưng lại được thể hiện rõ ràng qua những ẩn ý, ánh nhìn thoáng qua và cử chỉ nhỏ bé. Những tiểu tiết đó khiến mỗi cảnh phim bừng lên cảm xúc mãnh liệt, phần nào phản ánh bối cảnh xã hội đầy ức chế.