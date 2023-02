Bộ phim gây sốc vì ngập tràn cảnh nóng trần trụi

Từ lâu, Hàn Quốc nổi tiếng với những bộ phim truyền hình khai thác chuyện tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cùng với xu thế chung, khán giả ngày càng được thấy nhiều phân cảnh nóng bỏng trên màn ảnh nhỏ xứ củ sâm. Mức độ táo bạo cũng được đẩy lên cao dần, từ những nụ hôn vồ vập trong Hẹn hò chốn công sở , cảnh phòng ngủ “ướt át” của Nevertheless đến cảnh quan hệ tình dục trong phòng tắm nổi tiếng của Trò chơi con mực , phân đoạn “giường chiếu” trong My Name hay cả một bộ phim về chủ đề BDSM là Tình yêu và trói buộc …

Trong khi cộng đồng mạng tranh cãi về cảnh cởi đồ của Song Hye Kyo khi The Glory lên sóng vào cuối tháng 12, một bộ phim ra mắt trước đó hơn một tháng gây sốc hơn bởi tràn ngập cảnh quay “cấm trẻ em dưới 18 tuổi”.

Somebody gây sốc vì ngập ngụa cảnh 18+. Ảnh: Netflix.

Đó là Somebody , bộ phim kinh dị, tội phạm do Kim Young Kwang và Kang Hae Lim đóng chính. Phim kể về một nhà phát triển phần mềm tạo ra một ứng dụng hẹn hò. Cô bị cuốn vào thế giới đen tối của tình cảm và án mạng khi kẻ sát nhân hàng loạt dùng ứng dụng đó để tìm kiếm nạn nhân tiếp theo.



Dù phim chủ yếu tập trung vào kẻ giết người và hành vi phạm tội của y, nội dung khiêu dâm mới là thứ khiến người xem choáng váng.

Kẻ phản diện Seong Yun O (Kim Young Kwang) có quan hệ xác thịt với nhiều phụ nữ khác nhau trong suốt 8 tập phim. Trong tập 1, Seung làm tình với một phụ nữ trong bồn tắm trước khi sát hại cô. Cuối cùng, người xem thấy Seung ngồi trên bệ bồn tắm tìm kiếm mục tiêu mới trên ứng dụng hẹn hò, bên cạnh là thi thể phụ nữ trong trạng thái khỏa thân. Đáng nói, toàn bộ mặt trước cơ thể cô gái phơi bày trước màn hình, không có hiệu ứng làm mờ nào.

Cảnh thi thể phụ nữ trần truồng trong phim. Ảnh: Netflix.

Ở tập 3, người không mảnh vải che thân là nam chính, còn nạn nhân của anh ta mặc nội y mỏng tang. Tập 7 chứa cảnh quan hệ tình dục trần trụi như phim người lớn mà không ai dám tưởng tưởng sẽ xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc. Nhân vật cũng lộ cơ thể khỏa thân rõ ràng. Sang tập 8, nam chính nhìn nữ chính Kim Sum (Kang Hae Lim) thủ dâm.

Cặp đôi chính cũng có vài lần “mây mưa” trong phim. Gần đầu tập 5, họ làm “chuyện đó” trong căn phòng tối. Sáng hôm sau, Kim Sum khiêu khích Seung và họ làm quấn lấy nhau.

Bộ phim không chỉ gây sốc cho khán giả Hàn Quốc, ngay cả người xem phương Tây cũng không dám tin vào những gì họ xem. Tiktok tràn ngập các video chế hài hước về phản ứng của cư dân mạng sau khi xem Somebody .

“Tôi phải kiểm tra xem đó có thực sự là phim Hàn Quốc không, những cảnh khiêu dâm khiến tôi không ngờ tới”, “Tôi xem phim với người mà tôi hẹn hò ngày đầu tiên. Tôi không hề biết nó lại táo bạo như vậy”… là những bình luận của khán giả phương Tây.

Theo Koreaboo , khi chiếu ở Mỹ, Somebody được gắn nhãn MA – xếp hạng độ tuổi cao nhất dành cho phim truyền hình.

Mỹ dán nhãn MA cho Somebody. Ảnh: Netflix.

