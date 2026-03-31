Bộ phim cổ trang dán nhãn 18+ táo bạo nhất lịch sử, đưa nữ chính thành biểu tượng quyến rũ bậc nhất Cảng Thơm

Cuối thập niên 1980 đến đầu những năm 1990 được coi là "thời đại hoàng kim" của dòng phim cấp ba Hong Kong. Dù kinh phí sản xuất không quá cao, nhưng nhờ sự sáng tạo đa dạng cùng chiến thuật mời những mỹ nhân nóng bỏng nhất thời bấy giờ, các nhà sản xuất đã tạo nên những cơn sốt phòng vé thực thụ.

Trong số đó, Liêu Trai Diễm Đàm (1990) chính là phát súng đầu tiên đưa tên tuổi của Diệp Tử My tỏa sáng rực rỡ trước khi cô trở thành huyền thoại.

Cú hích doanh thu 30 tỷ đồng và bước đệm cho ngôi sao hạng A

Năm 1990, Diệp Tử My gây chú ý lớn khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim cổ trang dán nhãn 18+ Liêu Trai Diễm Đàm. Với sự xuất hiện của "nữ thần" sở hữu vòng 1 khủng cùng những thước phim táo bạo, bộ phim đã thu về 10 triệu HKD (tương đương khoảng 30 tỷ VNĐ ở thời điểm hiện tại).

Thành công vang dội này chính là bàn đạp để mỹ nhân sinh năm 1966 tự tin không mặc gì 100% trong siêu phẩm Nhục Bồ Đoàn chi Thâu Tình Bảo Giám sau đó. Với doanh thu hơn 18 triệu HKD (khoảng 54 tỷ VNĐ), Diệp Tử My chính thức xác lập địa vị "Nữ hoàng phim cấp ba" hạng A tại xứ Cảng Thơm.

Nội dung cải biên đầy ma mị và dàn cast cực phẩm

Liêu Trai Diễm Đàm được cải biên từ tác phẩm kinh điển Liêu Trai Chí Dị. Câu chuyện xoay quanh ba chị em là thú thành tinh tu luyện lâu năm: Hồ Tố Tố (Diệp Tử My), nhị muội Hoa Hoa và tam muội Phi Phi.

Bi kịch bắt đầu khi cả ba cùng rơi vào lưới tình với một gã thư sinh điển trai (do Đan Lập Văn thủ vai). Họ không hề biết rằng kẻ này thực chất là hóa thân của một con quỷ ba đầu, chuyên hút sinh khí phụ nữ để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Sau khi phát hiện sự thật, ba chị em đã phải hợp sức cùng các đạo sĩ để diệt trừ ác quỷ.

Theo đánh giá từ HK01, dù cốt truyện khá đơn giản nhưng phim cực kỳ hút khách nhờ những cảnh nóng táo bạo, các phân cảnh giường chiếu vô cùng nóng bỏng.

Bên cạnh Diệp Tử My, sự xuất hiện của nữ diễn viên 18+ Nhật Bản Hitomi Kudo cũng khiến cư dân mạng xôn xao. Với vẻ ngoài ngây thơ, Hitomi Kudo được ví như "bản sao" đời đầu của Tzuyu (Twice).

Di sản của một dòng phim táo bạo

Đáng chú ý, đây cũng là bộ phim 18+ đầu tay của nam diễn viên Đan Lập Văn. Nhờ thắng lớn về doanh thu, thương hiệu Liêu Trai Diễm Đàm đã kéo dài tới 10 tập trong suốt 20 năm. Tuy nhiên, ngoại trừ phần 2 mang tên Ngũ Thông Thần có sự góp mặt của Ảnh đế Huỳnh Thu Sinh, các phần sau đều có kinh phí khá thấp và không duy trì được sức hút như bản gốc.

Cho đến nay, bản phim năm 1990 của Diệp Tử My vẫn được nhận xét là tác phẩm táo bạo nhất trong dòng phim Liêu Trai. Đặc biệt, phần phục trang cách tân gợi cảm của dàn nữ chính vẫn luôn là chủ đề được người hâm mộ điện ảnh Hong Kong bàn tán mỗi khi nhắc lại.