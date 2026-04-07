Bộ phim 18+ kết hợp với Trương Quốc Vinh giúp Thư Kỳ "gột rửa" quá khứ khoe thân

Không chỉ đơn thuần là một tác phẩm dán nhãn Category III (phim cấp 3), "Sắc Tình Nam Nữ" (Viva Erotica) là một lời tự sự đầy đau đớn và mỉa mai về cái tôi nghệ thuật trước sức ép của đồng tiền. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi trong dòng phim nhạy cảm nhận được tới 8 đề cử tại giải Kim Tượng danh giá.

Khi nghệ thuật chân chính đầu hàng trước... ví tiền

Ra mắt năm 1996, Sắc Tình Nam Nữ đưa khán giả theo chân Sing (Trương Quốc Vinh) – một đạo diễn tài năng nhưng thất nghiệp hơn một năm, phải sống dựa vào đồng lương của cô bạn gái cảnh sát May (Mạc Văn Úy). Sự tự trọng của một người đàn ông và đam mê nghệ thuật của anh bị thử thách cực hạn khi cơ hội duy nhất để làm phim lại đến từ một tay trùm xã hội đen, với điều kiện phải làm phim cấp 3 và lăng xê cho cô bồ nóng bỏng Mango (Thư Kỳ).

Bộ phim là một lăng kính phản chiếu thực trạng khắc nghiệt của làng giải trí Hong Kong thời bấy giờ. Sing bị đẩy vào vòng xoáy mâu thuẫn nội tâm giữa một bên là lý tưởng cao đẹp, một bên là thực tại cơm áo gạo tiền. Cùng với đó là sự đấu tranh giữa sự chung thủy với bạn gái và những rung động bản năng trước nàng kiều nữ gợi cảm Mango.

Vai diễn đầy ám ảnh trước khi rời xa trần thế của Trương Quốc Vinh

Đảm nhận vai nam chính, cố tài tử Trương Quốc Vinh đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một đạo diễn giằng xé giữa danh dự và sinh tồn. Ít ai ngờ rằng, chỉ vài năm sau đó (2003), ngôi sao hàng đầu châu Á này đã chọn cách rời bỏ thế giới tại khách sạn Mandarin Oriental, để lại niềm tiếc thương vô hạn.

Trong Sắc Tình Nam Nữ, Trương Quốc Vinh không ngần ngại rũ bỏ hình tượng lịch lãm thường thấy để hóa thân vào một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp. Sự nghiệp của anh, từ âm nhạc với những album kinh điển như Summer Romance đến điện ảnh với "tượng đài" Bá Vương Biệt Cơ, luôn là minh chứng cho một tài năng thiên bẩm không có giới hạn.

Thư Kỳ và cú "lội ngược dòng" ngoạn mục nhất lịch sử điện ảnh

Nếu Trương Quốc Vinh là linh hồn của bộ phim, thì Thư Kỳ chính là người đã tạo nên kỳ tích. Vào vai Mango – một diễn viên phim 18+ bất cần nhưng đầy khao khát được tôn trọng, Thư Kỳ như đang diễn chính cuộc đời mình.

Màn trình diễn hoang dại và đầy cảm xúc đã giúp cô giành cú đúp giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Diễn viên mới xuất sắc tại Kim Tượng 1997. Đây chính là bước ngoặt quan trọng giúp Thư Kỳ gột rửa quá khứ khoe thân, từng bước khẳng định vị thế minh tinh hàng đầu thế giới. Ngay cả ở tuổi 48, cô vẫn khiến truyền thông bùng nổ với vóc dáng hoàn hảo và thần thái sang trọng trên các tạp chí danh tiếng.

Sắc Tình Nam Nữ kết thúc với một thông điệp mạnh mẽ. Đó là dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, tâm hồn nghệ thuật vẫn có thể tỏa sáng nếu ta biết tìm ra cách đi riêng. Bộ phim không chỉ là câu chuyện về tình dục, mà là bài học về sự thỏa hiệp và giữ gìn bản ngã giữa xã hội đầy cám dỗ.