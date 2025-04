‘Bỏ Outlander, thay bằng Xforce 7 chỗ với giá đắt hơn Xpander là hợp lý’

Dưới đây là phần trao đổi giữa host Đăng Việt và nhà báo Lê Tùng Anh về chủ đề: Cơ hội nào cho Mitsubishi Xforce bản 7 chỗ tại Việt Nam?

Một số nguồn tin cho thấy Mitsubishi Việt Nam (MMV) sắp mang về phiên bản 7 chỗ của mẫu Xforce. Tuy nhiên, song song với đó là thông tin hãng xe Nhật sẽ dừng bán mẫu Outlander ở phân khúc CUV cỡ C. Nhận định của anh về điều này như thế nào?

Trước tiên, tôi nhớ rằng thế hệ gần nhất của Outlander đã ra mắt thị trường toàn cầu khá lâu. Mẫu xe này được nhiều người khen vì thiết kế đẹp. Nhưng cho đến nay, hãng xe Nhật vẫn chưa mang mẫu xe này về Việt Nam.

Hiện nay, thế hệ Outlander cũ vẫn đang bán ở Việt Nam nhưng số lượng xuất hiện trên đường không nhiều. Đây là sản phẩm toàn cầu của Mitsubishi, có mức giá không “dễ chịu” so với những gì mẫu xe này mang lại cũng như so với đối thủ. Phân khúc của Outlander hiện có 2 mẫu xe Hàn Quốc ổn hơn là Hyundai Tucson và Kia Sportage. Tính “7 chỗ” của những mẫu xe như Outlander không quá khác biệt so với các mẫu xe 5 chỗ trên thị trường. Bởi vì, trong suốt quá trình sử dụng, hàng ghế thứ 3 của các mẫu xe 5+2 rất ít khi được dùng đến.

Vì thế, tôi nghĩ rằng nếu MMV loại bỏ Outlander ra khỏi danh mục sản phẩm là điều bình thường. Song song với đó, tôi cho rằng hãng thay thế bằng một mẫu xe 7 chỗ mới là hợp lý.

Vậy nếu tin đồn Mitsubishi dừng bán Outlander tại Việt Nam là thật, các chủ xe có cần lo lắng về điều này hay không, thưa anh?

Điều này không có gì phải lo lắng, bởi vì thực tế có nhiều mẫu xe khác cũng từng dừng bán tại Việt Nam. Người dùng sử dụng một mẫu xe toàn cầu như Outlander sẽ không phải lo lắng về phụ tùng thay thế, hãng vẫn đang hoạt động ở Việt Nam, cộng đồng chủ xe tương đối lớn.

Nếu MMV thay thế Outlander bằng mẫu xe được cho là Xforce bản 7 chỗ, anh nhận định như thế nào về cơ hội của mẫu xe này?

Xforce là một mẫu xe rất thành công của Mitsubishi khi có doanh số rất tốt. Hãng xe Nhật nói rằng đây là sản phẩm được họ nghiên cứu kỹ càng thị trường Đông Nam Á. Vì thế, Xforce được tạo ra cho khách hàng trong khu vực, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Về giá bán, thật khó để chúng ta biết được giá chính xác đến tay người tiêu dùng. Dù hãng đã công bố giá bán chính thức nhưng khi ra đại lý, con số thực tế rẻ hơn rất nhiều. Hãng xe Nhật luôn có những chương trình khuyến mãi cho mẫu xe này và hiệu quả mang lại là Xforce có nhiều thời điểm dẫn đầu phân khúc CUV cỡ B.

Dựa trên sự thành công của Xforce hiện tại, tôi cho rằng nếu Mitsubishi có thêm một bản kéo dài hơn và bổ sung thêm 2 ghế ngồi là điều không khó. Tôi nghĩ cách làm này ổn.

Tôi cho rằng, mẫu xe mới sẽ có cơ hội xán lạn tại Việt Nam. Bởi vì, việc tìm một mẫu xe 7 chỗ cho mục đích chính là gia đình không phải chạy dịch vụ rất khó. Thị trường hiện nay gần như không có một mẫu xe như thế đi kèm mức giá dễ chịu. Tôi cho rằng mẫu xe mới (Xforce bản 7 chỗ - PV) không thể có giá quá đắt.

Song song với cơ hội là thách thức. Vậy theo anh, thách thức ở đây sẽ là gì?

Tôi cho rằng thách thức của mẫu xe này lớn hay nhỏ phụ thuộc và kỳ vọng của MMV như thế nào.

Nếu hãng xe Nhật muốn mẫu xe mới đạt doanh số cao như Xpander hay Xforce sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng nếu mục tiêu là bán gấp 3-4 lần so với Outlander hiện tại, đó là điều trong tầm tay.

Vì thế, tôi cho rằng những thách thức của MMV về mẫu xe mới này sẽ được giải quyết bằng việc hãng định vị sản phẩm như thế nào, kỳ vọng ra sao. Tôi nghĩ rằng việc thị trường Việt Nam có thêm 1 mẫu xe 7 chỗ như vậy là phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng là xe nên có mức giá tương đương Xpander và Xforce hiện tại, không thể cao như Outlander.

Vậy anh dự đoán như thế nào về giá bán của mẫu xe này?

Tôi cho rằng, bản 7 chỗ nên có giá khởi điểm bằng với bản cao nhất của Xforce hiện nay (Xforce Ultimate giá 705 triệu đồng - PV) với trang bị có thể kém hơn một chút. Ngoài ra, giá bán của xe nên cao hơn Xpander nhưng không quá đắt.

Giá bán của xe nên ở giữa, trung hòa nhiều yếu tố. Đây là mẫu xe dành cho những khách hàng đang cảm thấy Xforce 5 chỗ hơi nhỏ, muốn chọn xe 7 chỗ nhưng không phải một cái tên chuyên chạy dịch vụ như Xpander.

Vậy theo anh, mẫu xe mới này cùng Xforce và Xpander có giúp MMV tạo nên thế “kiềng 3 chân” vững chãi về doanh số hay không?

Tôi nghĩ rằng, nếu MMV có thể định giá tốt, mẫu xe mới này cùng Xforce và Xpander sẽ là 3 cái tên đóng vai trò chủ chốt về doanh số của hãng tại Việt Nam. Lúc đó, hãng xe Nhật hoàn toàn có thể quên đi phân khúc bán tải, chỉ cần tập trung vào 3 sản phẩm chủ lực này.

Bởi vì, phân khúc xe 7 chỗ cho gia đình hiện nay không có quá nhiều sự lựa chọn, vẫn là “mảnh đất màu mỡ” để khai thác

Nếu về Việt Nam, mẫu xe mới này nhiều khả năng sẽ được định vị ở phân khúc CUV cỡ C. Vậy theo anh, MMV có cần phải quá dè chừng một mẫu xe đang khuynh đảo phân khúc này là Mazda CX-5 hay không?

Mazda CX-5 là một “con ngáo ộp” khi hãng đưa ra mức giá như vậy. Thực tế, số lượng người mua CX-5 phiên bản thấp nhất với giá bán rẻ nhất không nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, giá bán của CX-5 bản thấp nhất bỗng nhiên trở thành tiêu chuẩn của mọi sự so sánh. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó chỉ vấn đề mà người dùng mạng xã hội trao đổi. Bởi vì, sự khác biệt lớn nhất là Mazda CX-5 chỉ có 5 chỗ ngồi, không phải 7 chỗ.

Vì thế, một chiếc xe 7 chỗ là yếu tố để MMV có thể khai thác, tạo ra sự khác biệt so với các mẫu CUV cỡ C khác. Nếu phải đọc tên nhanh một mẫu xe 7 chỗ cho gia đình, tôi không nghĩ ra được cái tên nào. Như vậy, thị trường thiếu trở thành cơ hội của MMV.

Thực tế, mẫu concept 7 chỗ của Mitsubishi đã ra mắt với tên gọi DST trên thị trường quốc tế. Vậy khi về Việt Nam, MMV sẽ lắp ráp hay nhập khẩu nguyên chiếc mẫu xe này, thưa anh?

Tôi cho rằng xe sẽ vẫn được nhập khẩu từ Indonesia giống Xforce, hãng xe Nhật có nhà máy rất lớn tại đây. Việc nhập khẩu từ thị trường ASEAN không phải vấn đề đáng ngại khi được ưu đãi thuế.

Tuy nhiên, nhân chương trình này, tôi muốn nhắn nhủ đến MMV rằng nên nâng cao chất lượng của Xforce đang bán tại thị trường trong nước. Dù là xe nhập khẩu, Xforce vẫn bị nhiều người dùng phàn nàn chất lượng lắp ráp, linh kiện… Tôi cho rằng hãng không thể vì xe đang bán chạy mà bỏ qua vấn đề chất lượng. Vì thế, hãng cần nhìn nhận lại để có những nâng cấp và chỉn chu hơn trong quá trình sản xuất xe, đáp ứng đúng sự yêu thích của người dùng.

Cảm ơn nhà báo Lê Tùng Anh rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi.