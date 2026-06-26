“Bố ơi, tối qua sao bố lại đánh mẹ?” - Cậu bé ngây thơ hỏi, câu trả lời của người cha khiến nhiều người tấm tắc khen ngợi

Mỗi giai đoạn trưởng thành đều có những bài học riêng.

Sự xuất hiện của một đứa trẻ mang đến rất nhiều tiếng cười và niềm vui cho gia đình. Nhưng ở một khía cạnh khác, cuộc sống riêng của vợ chồng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhiều cặp cha mẹ chỉ có thể tranh thủ lúc con đã ngủ hoặc những khoảng thời gian hiếm hoi để ở bên nhau. Tuy nhiên, đôi khi trẻ vẫn vô tình bắt gặp những khoảnh khắc riêng tư ấy.

Cậu bé Ân Ân (Trung Quốc) năm nay 6 tuổi. Một đêm, khi thức dậy đi vệ sinh, em bất ngờ nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bố mẹ. Tò mò, Ân Ân ghé sát cửa nghe ngóng. Cậu chỉ nghe thấy những tiếng động lạ cùng tiếng mẹ phát ra từ trong phòng nên ngây thơ nghĩ rằng bố đang đánh mẹ. Sáng hôm sau, vừa thấy bà nội, Ân Ân lập tức mách: "Bà ơi, tối qua bố đánh mẹ cháu đấy, bà phải mắng bố đi!".

Cả nhà đang ăn sáng đều sững người. Bà nội suýt phun cả cơm vì buồn cười. Người mẹ thì đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng. May mắn là người bố vẫn rất bình tĩnh. Sau khi nuốt xong miếng cơm, anh nhẹ nhàng giải thích với con:

"Bố không đánh mẹ đâu. Bố đang chăm sóc mẹ đấy. Mẹ mỗi ngày phải đi làm, làm việc nhà và chăm sóc con rất vất vả nên bố muốn yêu thương, chiều mẹ một chút. Nhưng chuyện này không nên nói với người khác vì đó là chuyện riêng của bố mẹ. Hơn nữa, đây là việc chỉ những người đã kết hôn mới làm với nhau.

Ngoài ra, tối qua con đứng ngoài cửa nghe lén mà không gõ cửa trước. Đó không phải hành vi lịch sự đâu. Lần sau muốn vào phòng ai thì phải gõ cửa trước nhé".

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Nghe bố giải thích, Ân Ân ngượng ngùng gãi đầu rồi mọi chuyện cũng qua đi.

Từ câu chuyện này, nhiều chuyên gia cho rằng khi trẻ lớn lên, cha mẹ cần chú ý hơn đến việc giáo dục về quyền riêng tư và ranh giới cá nhân.

1. Không nên thay quần áo trước mặt con

Người xưa có câu: "Con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha". Thực tế, dù là con trai hay con gái, cha mẹ cũng nên tránh thay quần áo trước mặt con khi các em đã lớn hơn. Điều này không chỉ nhằm bảo vệ sự riêng tư của người lớn mà còn giúp trẻ hình thành nhận thức về cơ thể và quyền riêng tư của bản thân.

Nhiều đứa trẻ lớn lên mà không có ý thức bảo vệ không gian cá nhân, thay quần áo vô tư trước mặt người khác. Một phần nguyên nhân là vì từ nhỏ các em chưa từng được cha mẹ hướng dẫn về điều này. Vì vậy, cha mẹ cần làm gương và giúp con hiểu rằng cơ thể mỗi người đều cần được tôn trọng.

2. Dạy trẻ thói quen gõ cửa trước khi vào phòng

Không ít phụ huynh từng rơi vào tình huống bị con bắt gặp những khoảnh khắc riêng tư. Một nguyên nhân phổ biến là trẻ chưa được dạy thói quen gõ cửa trước khi bước vào phòng người khác. Ở nhiều gia đình phương Tây, dù là cha mẹ vào phòng con hay con vào phòng cha mẹ đều phải gõ cửa trước và chờ sự đồng ý. Muốn con có thói quen này, trước hết cha mẹ cũng cần làm gương. Khi vào phòng con, hãy gõ cửa và xin phép. Trẻ sẽ dần học được cách tôn trọng không gian riêng của người khác.

Giáo dục giới tính không nên né tránh

Khi lớn lên, trẻ sẽ ngày càng tò mò về cơ thể, giới tính và các mối quan hệ giữa nam và nữ. Nếu cha mẹ né tránh hoặc không giải thích phù hợp với độ tuổi của con, trẻ có thể tự tìm kiếm thông tin từ những nguồn thiếu chính xác. Vì vậy, giáo dục giới tính không chỉ là dạy kiến thức sinh học mà còn là giúp trẻ hiểu về quyền riêng tư, sự tôn trọng cơ thể và các ranh giới trong giao tiếp.

Mỗi giai đoạn trưởng thành đều có những bài học riêng. Sự đồng hành cởi mở và phù hợp của cha mẹ sẽ giúp trẻ lớn lên với nhận thức đúng đắn, biết bảo vệ bản thân và tôn trọng người khác.