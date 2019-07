Chim bồ nông thuộc họ bồ nông, chúng là loài chim lớn với đặc điểm nhận dạng dễ thấy là chiếc mỏ dài cùng túi cổ rất lớn. Cũng chính điều này khiến bồ nông bề ngoài nhìn có vẻ cục mịch, chậm chạp. Nhưng đừng đánh giá loài vật này chỉ qua vẻ ngoài, chúng thực sự đáng sợ hơn thế rất nhiều.

Trên thực tế, có thể xem bồ nông là loài chim ăn thịt, thức ăn chính là các loài cá nhưng chúng cũng có thể tấn công rất nhiều loài chim nhỏ hơn mình để thỏa mãn cơn đói, tuy nhiên, "món khoái khẩu" luôn được bồ nông hướng tới là các con chim non không đủ khả năng tự vệ.

Bồ nông rảo bước trên bờ biển, ngỡ tưởng đi dạo nhưng hóa ra là "hành động" lạnh người

Như đã theo dõi trong đoạn video trên, những con bồ nông đi theo đàn và liên tục tấn công, ăn tươi nuốt sống chim non dọc theo bờ biển. Không có bố mẹ ở bên bảo vệ, những chú chim non không khác gì "cá nằm trên thớt" đối với loài chim to lớn này.