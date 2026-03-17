Bộ Nội vụ trình đề án cơ cấu tổ chức và thành viên Chính phủ trước ngày 30/3

Chiều 17/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026, đồng thời định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới.

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá, trong 3 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ có nhiều nỗ lực, đặc biệt trong tham mưu công tác bầu cử và bước đầu triển khai công tác xây dựng thể chế.

Tuy nhiên, trước khối lượng công việc rất lớn trong thời gian tới, Bộ Nội vụ cần tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng tham mưu; phát huy tính năng động, sáng tạo, bám sát yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà Phó Thủ tướng nhấn mạnh là Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội về đề án cơ cấu tổ chức và thành viên Chính phủ, bảo đảm tiến độ hoàn thành trước ngày 30/3.

Xác định 2026 là năm tập trung triển khai chủ đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở", Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đòi hỏi Bộ Nội vụ phải ưu tiên nguồn lực, triển khai đồng bộ, toàn diện và quyết liệt.

" Dành ưu tiên đồng bộ, toàn diện, quyết liệt cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương các cấp, nhất là cấp cơ sở ", Phó Thủ tướng nói.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ cần tăng cường gắn kết chặt chẽ với địa phương; đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ; bám sát thực tiễn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tổ công tác phản ứng nhanh của Bộ phát huy vai trò, chủ động tham mưu cho Chính phủ xử lý các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, cần rà soát toàn bộ các kết luận của Bộ Chính trị từ tháng 7/2025 đến nay, xác định rõ các nhiệm vụ còn tồn đọng để tập trung xử lý dứt điểm.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được lãnh đạo Chính phủ nhắc đến là khẩn trương đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền của các bộ, ngành đối với chính quyền địa phương.

" Trên cơ sở đó, những nội dung địa phương không thực hiện hiệu quả thì xem xét điều chỉnh. Những nội dung còn vướng mắc phải được hướng dẫn cụ thể, rõ quy trình, thậm chí 'cầm tay chỉ việc' để địa phương triển khai ", Phó Thủ tướng lưu ý.

Đặc biệt, trong các lĩnh vực như xây dựng, đất đai, Bộ Nội vụ cần chủ động tham mưu, đề nghị các bộ liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục để địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, bảo đảm thông suốt trong tổ chức thực thi.

Bên cạnh đó, cần rà soát, hoàn thiện hệ thống nghị định liên quan, tập trung vào các lĩnh vực: Công chức, viên chức ; việc làm; tổ chức bộ máy; biên chế, chính quyền địa phương; lao động - tiền lương.

Phó Thủ tướng lấy ví dụ về Nghị định số 370/2025 của Chính phủ (quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thành phố và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố), Bộ Nội vụ cần hướng dẫn các địa phương triển khai linh hoạt, tránh áp dụng cứng nhắc, bảo đảm phù hợp thực tiễn từng địa phương, đồng thời vẫn giữ dư địa điều chỉnh khi cần thiết.

Nghị định quy định khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã bình quân khoảng 4-5 tổ chức. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, không nhất thiết phải tổ chức đồng loạt các phòng chuyên môn giống nhau ở tất cả các địa phương. " Có nơi chưa cần thiết thành lập thêm phòng mới, ngược lại, nếu thực sự có nhu cầu mới xem xét bổ sung ", Phó Thủ tướng nói.

Về biên chế, Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát tổng thể, điều hòa, phân bổ hợp lý giữa các địa phương, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, bảo đảm phù hợp với định mức và yêu cầu nhiệm vụ. Với các vấn đề về tài sản công, cơ sở vật chất dôi dư, trụ sở làm việc cũng cần xử lý linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Liên quan đến nhiệm vụ cải cách hành Chính, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thành dứt điểm các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong tháng 6, trong đó 2 nền tảng lớn về an sinh xã hội và cán bộ, công chức. Bộ Nội vụ cần tập trung tham mưu hiện đại hóa hệ thống, hướng tới sử dụng phần mềm dùng chung thống nhất từ Trung ương đến cấp xã, khắc phục tình trạng phân mảnh, thiếu kết nối giữa các hệ thống.

Ít nhất 150.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay

Về phát triển thị trường lao động gắn với nâng cao năng suất lao động, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ đẩy nhanh việc triển khai các sàn giao dịch lao động, yêu cầu đưa vào hoạt động trước ngày 30/4.

" Chúng ta cần nhìn nhận lại đầy đủ, đây là nhiệm vụ rất lớn, yêu cầu đặt ra hết sức cao. Nếu trong giai đoạn này không thực sự quan tâm đúng mức đến vấn đề lao động, việc làm thì sẽ khó bảo đảm yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới ", Phó Thủ tướng nói.

Trước mắt, cần tập trung tối đa cho việc xây dựng và hoàn thiện Đề án "Nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới" để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ phải chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời các giải pháp đối với thị trường lao động trong bối cảnh hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành của Chính phủ. Đồng thời rà soát, nâng cao hiệu quả các sàn giao dịch tại địa phương, coi đây là công cụ quan trọng để phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt.

Với thị trường lao động ngoài nước, mục tiêu năm 2026 là đưa ít nhất 150.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, cần chủ động đánh giá lại thị trường, xác định các thị trường tiềm năng, đồng thời tăng cường phối hợp với doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực người có công, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với tư duy đổi mới, huy động sự tham gia của toàn xã hội. Đồng thời, cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan đến Pháp lệnh Người có công để kịp trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ xây dựng pháp luật.