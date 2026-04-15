Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp

Anh Văn |

Bộ Nội vụ đề xuất cơ chế điều chỉnh nâng mức lương hưu, trợ cấp lên 3,8 triệu đồng/tháng với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến hồ sơ dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7 làm căn cứ cho các cơ quan thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định.

Đề xuất có 2 phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7.

Theo dự thảo Thông tư, việc điều chỉnh áp dụng đối với các nhóm đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định của Chính phủ.

Dự thảo đưa ra 2 phương án điều chỉnh. Ở phương án thứ nhất, từ ngày 1/7, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của một số nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 4,5% và cộng 200.000 đồng mỗi tháng so với mức hưởng của tháng 6/2026. Với các nhóm còn lại, mức tăng là 8%.

Phương án thứ hai đề xuất tăng đồng loạt 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Các mức tăng này được tính trên cơ sở mức hưởng thực tế của tháng liền kề trước thời điểm điều chỉnh và là căn cứ để xác định mức hưởng mới từ tháng 7/2026.

Nâng mức hưởng lên 3,8 triệu đồng với nhóm thấp

Bên cạnh mức tăng chung, dự thảo Thông tư quy định cơ chế điều chỉnh bổ sung đối với người có mức hưởng thấp, chủ yếu là các trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

Theo đó, sau khi thực hiện điều chỉnh theo một trong hai phương án nêu trên, nếu mức hưởng vẫn thấp, người thụ hưởng sẽ tiếp tục được điều chỉnh.

Cụ thể, người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 300.000 đồng mỗi tháng. Trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Quy định này áp dụng với nhóm đối tượng nghỉ hưởng lương hưu trước năm 1995 sau khi đã thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà vẫn có mức hưởng dưới 3,8 triệu đồng/tháng, nhằm bảo đảm mức hưởng sau điều chỉnh không thấp hơn ngưỡng này.

Bộ Nội vụ đề xuất quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện, trong đó Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội triển khai chi trả, UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
