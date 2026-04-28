HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ Nội vụ đề xuất cách tính trợ cấp thôi việc mới với công chức

Anh Văn |

Bộ Nội vụ đề xuất công chức cho thôi việc được hưởng trợ cấp với mức mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương hiện hưởng.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 170/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Dự thảo Nghị định sửa đổi đề xuất tính trợ cấp thôi việc theo số năm công tác với mức mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương hiện hưởng.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về cách tính, thời gian hưởng, trách nhiệm chi trả liên quan chế độ, chính sách đối với công chức cho thôi việc.

Theo đó, công chức cho thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương hiện hưởng; Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng hiện hưởng là tiền lương tháng liền kề trước khi thôi việc. Tiền lương tháng được tính bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Dự thảo cũng quy định mức trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng được thực hiện đối với trường hợp có tổng thời gian công tác trước khi thôi việc từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. Quy định này, theo Bộ Nội vụ, nhằm xử lý các trường hợp có thời gian công tác chưa tròn năm nhưng vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ.

Đề xuất các trường hợp cho thôi việc với công chức

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ cũng bổ sung thêm một điều riêng quy định các trường hợp cho thôi việc với công chức.

Các trường hợp công chức được cho thông việc gồm: Theo nguyện vọng cá nhân và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đồng ý; Bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá; Bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm theo kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên và không có vị trí việc làm thấp hơn để tiếp tục bố trí.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất các trường hợp chưa giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, gồm: Công chức đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Công chức đang trong thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo (đã có quyết định thành lập Tổ xác minh), kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm toán; Công chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết; Do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức hoặc chưa bố trí được người thay thế; Các lý do khác theo quy định của pháp luật, theo quyết định của cấp có thẩm quyền cho thôi việc.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
00:39
00:54
00:34
01:02
00:54
01:18
00:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại