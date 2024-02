Bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang

Chiều qua (7/2), Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Thế Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh kể từ ngày 6/2.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Thế Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Chúc mừng Thượng tá Trần Thế Cường nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Đại tá Nguyễn Quốc Toản đề nghị Thượng tá Trần Thế Cường tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong công tác; nhanh chóng tiếp nhận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhận nhiệm vụ mới, Thượng tá Trần Thế Cường cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an tỉnh Bắc Giang đã tin tưởng.

Thượng tá Trần Thế Cường hứa sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong lực lượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tô đẹp thêm truyền thống của lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang.