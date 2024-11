Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho Thượng tá Trần Văn Tròn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Tròn (SN 1969 , quê quán TP. Gò Công , tỉnh Tiền Giang), Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng hoa chúc mừng Thượng tá Trần Văn Tròn.

Được biết, Thượng tá Trần Văn Tròn vào ngành tháng 5/1987, đã qua nhiều vị trí công tác khác nhau, trưởng thành từ cơ sở, gắn liền với Công an huyện Gò Công Tây (từ cán bộ, Phó Đội trưởng, Đội trưởng, Phó Trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện Gò Công Tây).

Đến tháng 8/2022, Thượng tá Trần Văn Tròn được điều động về giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Tiền Giang đến nay.

Trên mỗi vị trí công tác, Thượng tá Trần Văn Tròn đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì công việc, tham mưu hiệu quả, kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện Gò Công Tây cũng như Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.





Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Tiền Giang chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Thượng tá Trần Văn Tròn.