Bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Hồng Anh giữ chức Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn

Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn nghỉ chờ hưu theo chế độ. Thiếu tướng Vũ Hồng Anh, Phó tham mưu trưởng Quân khu 3 được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng Trung tướng Doãn Thái Đức và Thiếu tướng Vũ Hồng Anh. Ảnh Báo Quân đội nhân dân

Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (CH-CN), Bộ Tổng Tham mưu. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng.

Thực hiện các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục CH-CN nghỉ chờ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2026; Thiếu tướng Vũ Hồng Anh, Phó tham mưu trưởng Quân khu 3 được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục CH-CN.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo những nội dung chính trong biên bản bàn giao giữa Trung tướng Doãn Thái Đức và Thiếu tướng Vũ Hồng Anh, tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, công việc đang triển khai và những nội dung cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc bàn giao được thực hiện thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong lãnh đạo, chỉ huy và điều hành hoạt động của Cục CH-CN.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao những kết quả Cục CH-CN đạt được thời gian qua; khẳng định thành tích của đơn vị là kết quả của tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Trong đó có những đóng góp quan trọng của Trung tướng Doãn Thái Đức trên cương vị Cục trưởng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Chúc mừng Thiếu tướng Vũ Hồng Anh được tin tưởng giao trọng trách mới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu đồng chí nhanh chóng nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và các mối quan hệ công tác; cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Cục phát huy kết quả đạt được, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ dân sự ngày càng đòi hỏi cao về năng lực tham mưu, dự báo và tổ chức ứng phó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục CH-CN tập trung nâng cao chất lượng tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch và quy chế phối hợp về phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp.

Thực hiện tốt chức năng Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng. Duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống.

Phối hợp kiện toàn tổ chức, biên chế; đẩy nhanh các dự án nâng cấp các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu, đóng tàu và mua sắm trang bị, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng quy định.

Cùng với đó, chú trọng huấn luyện, diễn tập sát thực tế; nâng cao khả năng phối hợp, sử dụng trang bị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong chỉ huy, điều hành và hợp tác quốc tế thiết thực.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý Cục CH-CN gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và kỷ luật Quân đội; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, quan tâm bồi dưỡng cán bộ và chăm lo đời sống bộ đội.

Thiếu tướng Vũ Hồng Anh sinh năm 1973 tại tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục CH-CN, đồng chí Thiếu tướng Vũ Hồng Anh từng giữ các chức vụ: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395 (Quân khu 3), Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng), Phó tham mưu trưởng Quân khu 3.



