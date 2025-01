Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trao Quyết định về việc bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng Công an thành phố Phủ Lý giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng Công an thành phố Phủ Lý giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam đã công bố và trao Quyết định về việc bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng Công an thành phố Phủ Lý giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chúc mừng Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam vinh dự được Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ mới.

Đồng thời, nhấn mạnh Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền là cán bộ được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác và trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh và kinh nghiệm công tác của mình,trên cương vị công tác mới, trọng trách mới, đồng chí Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, kinh nghiệm, sớm tiếp nhận và bắt tay ngay vào nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng uỷ Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và Nhân dân giao phó.

Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam nguyện tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích kết quả và truyền thống của Công an tỉnh nhà trong những năm qua.

Đồng thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp, giúp đỡ của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, xây dựng lực lượng Công an Hà Nam thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam, các đồng chí đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí đồng chí Đặng Đình Thoảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh