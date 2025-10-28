HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bổ nhiệm lại ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Luân Dũng |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2389/QĐ-TTg ngày 27/10, bổ nhiệm lại ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/10/2025.

Ông Hoàng Đạo Cương sinh năm 1970, quê quán thành phố Hà Nội. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ năm 2020.

Bổ nhiệm lại ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Ảnh 1.

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: Thể dục thể thao; Di sản văn hóa và bảo tàng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chịu trách nhiệm phụ trách trực tiếp các đơn vị: Cục Thể dục thể thao Việt Nam; Cục Di sản văn hóa; Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Viện Bảo tồn di tích…

Danh sách 612 xe bị phạt nguội trong 10 ngày ở Bắc Ninh
Tags

Thứ trưởng

Hoàng Đạo Cương

cục thể dục thể thao việt nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại